Fazıl Say'ın babası Türkiye'nin önemli aydınlarından Ahmet Say yaşamını yitirdi

Piyanist Fazıl Say, babası müzisyen Ahmet Say'ı kaybettiklerini "Babamı kaybettik. Üzüntüm sonsuz" sözleriyle duyurdu. Ahmet Say için 12 Mayıs Perşembe günü saat 10.30'da Çankaya Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde bir anma töreni düzenlenecek. Say, Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı'nda sonsuzluğa uğurlanacak.

Say, babasının tedavisine ilişkin olarak, geçtiğimiz sene şu açıklamaları yapmıştı:

"Ankara’da bir yoğun bakım odasında, artık çok hassaslaşan bir çizgide, babamın yaşam mücadelesi devam etmekte. Bedeni yorgun ve çok yerinden yaralı. Tedavilerin kimisi iyi cevaplar veriyorsa da, bir kaç mertebe gerektiren zor ve uzun bir iyileşme sürecinin başarılması için sabırla ve sükunetle bekliyoruz, tamamen umutsuz filan değiliz."

"86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı"

Fazıl Say, sosyal medya hesabından babası Ahmet Say'ın hayatını kaybettiğini şu sözlerle duyurdu:

"Babamı kaybettik. Üzüntüm sonsuz. Ahmet Say, Türkiye’nin en değerli aydınlarından biriydi, tüm müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağ olsun. 86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı. Ve çok özel çok güzel bir baba oğul ilişkisidir, son anına kadar. Başımız sağ olsun…"

Ahmet Say kimdir?

Müzik eğitimcisi ve müzik yazarı Ahmet Say, 1935 yılında İstanbul’da, Kadıköy’de doğdu. Küçük yaşta piyano eğitimine başladı. İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdi. 1946’da İstanbul Belediye Konservatuvarı’na girdi. 1950’de konservatuvarı terk etti. 1954 yılında basın-yayın eğitimi almak için Almanya’ya gidip altı yıl orada yaşadı. Yurda döndüğünde Bingöl’de üç yıl öğretmen, halk eğitimcisi ve folklorcu olarak çalıştı. Bu dönemde türkü, ağıt ve masallar derledi, halk dansları toplulukları kurdu ve çocuk toplulukları yetiştirdi. Bingöl Hikayeleri adlı eseri bu dönemin ürünüdür.

1964’te Ankara’ya yerleşti. 1967’de Türk Solu adlı derginin yazı işleri müdürlüğüne getirildi. 12 Mart darbesi döneminde 17 ay hapis yattı. Hapisten çıktıktan sonra "Kocakurt" romanını yazdı (1976). 1977’de ise Cemal Süreya, Vecihi Timuroğlu, Ragıp Gelencik, Demir Özlü, Ali Püsküllüoğlu ile aylık Türkiye Yazıları'nı çıkarttı. 1980’den başlayarak kendisini bütünüyle müzik yazarlığına verdi.

Edebiyatçılar Derneği kurucu üyelerinden olan Ahmet Say, iki yıl süre ile bu derneğin başkanlığını yaptı. Edebiyat ustalarına verilen Edebiyatçılar Derneği Onur Ödülleri Altın Madalyası'nı kurumsallaştırdı.

Konservatuvarlar ile üniversitelerin müzik bölümlerinde temel eser olarak okutulan müzik kitaplarının yazarı olan Ahmet Say, "Kamil’in Atı" adlı öykü ile 1970 yılında TRT Ödülleri Öykü Yarışması’nı, 1974 yılında Yeni Adımlar Dergisi’nin açtığı Sabahattin Ali Hikâye Yarışması Birincilik ödülü, Antalya Film Festivali Öykü Yarışması Mansiyon ödülü, 28. Ankara Uluslararası Film Festivali "Sanat Çınarı Ödülü"nü kazandı.

"Kocakurt" adlı romanı ile 1975 Milliyet Yayınları Roman Yarışması’nda basılmaya değer ürünler arasında yer aldı.



AKP aday adayı Gezi davası hâkiminin eşinin 'FETÖ şüphelisi' olduğunu yazmıştı; İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı!



İsrail'den kalkışa hazırlanan AnadoluJet uçuşu yolcuların kaza fotoğrafları alması üzerine iptal edildi



Kılıçdaroğlu: Emperyal güçlerin Orta Doğu'daki maşası Recep Tayyip Erdoğan'dır



Mithat Sancar'dan sığınmacı tepkisi: "Öteki" düşmanlığını körükleyen sadece iktidar değil, diğer muhalefet partileri de aynı!



TL'de değer kaybı sürüyor; dolar 15,25 lirayı aştı



MÜSİAD Başkanı Asmalı: Türkiye'de çalışmak isteyene iş var, iş beğenmeme gibi bir sorun var



Savcı, "Kadir gecesinde rakılı fotoğraf" paylaşan eski Pegasus çalışanı için tutuklama istemiş!



Şampiyonlar Ligi'nde tarihi format değişikliği: Takım sayısı arttı, lig usulü geldi



ArtıBir Araştırma: Halkın yüzde 37'si Erdoğan'a oy veriyor, yüzde 14 kararsız!

" />