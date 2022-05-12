T24 LogoT24 Logo

Ahmet Say'a veda: Fazıl Say, babası için bestelediği eseri ilk kez çaldı

Ankara'da hayatını kaybeden, piyanist Fazıl Say'ın babası müzikolog ve yazar Ahmet Say için anma töreni düzenlendi. Fazıl Say, babası için bestelediği eseri 'Babam Ahmet Say'ı ilk kez törende çaldı. Ahmet Say, Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi

12 Mayıs 2022 23:27

19

Ankara'da hayatını kaybeden, piyanist Fazıl Say'ın babası müzikolog ve yazar Ahmet Say için anma töreni düzenlendi. Fazıl Say, babası için bestelediği eseri 'Babam Ahmet Say'ı ilk kez törende çaldı. Ahmet Say, Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi

29

Ahmet Say'a veda töreninden fotoğraflar...

39

Ahmet Say'a veda: Fazıl Say, babası için bestelediği eseri ilk kez çaldı

49

Ahmet Say'a veda: Fazıl Say, babası için bestelediği eseri ilk kez çaldı

59

Ahmet Say'a veda: Fazıl Say, babası için bestelediği eseri ilk kez çaldı

69

Ahmet Say'a veda: Fazıl Say, babası için bestelediği eseri ilk kez çaldı

79

Ahmet Say'a veda: Fazıl Say, babası için bestelediği eseri ilk kez çaldı

89

Ahmet Say'a veda: Fazıl Say, babası için bestelediği eseri ilk kez çaldı

99

Ahmet Say'a veda: Fazıl Say, babası için bestelediği eseri ilk kez çaldı

ahmet sayfazıl say
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24