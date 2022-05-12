Ahmet Say'a veda: Fazıl Say, babası için bestelediği eseri ilk kez çaldı
Ankara'da hayatını kaybeden, piyanist Fazıl Say'ın babası müzikolog ve yazar Ahmet Say için anma töreni düzenlendi. Fazıl Say, babası için bestelediği eseri 'Babam Ahmet Say'ı ilk kez törende çaldı. Ahmet Say, Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi
12 Mayıs 2022 23:27
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Ankara'da hayatını kaybeden, piyanist Fazıl Say'ın babası müzikolog ve yazar Ahmet Say için anma töreni düzenlendi. Fazıl Say, babası için bestelediği eseri 'Babam Ahmet Say'ı ilk kez törende çaldı. Ahmet Say, Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi
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Ahmet Say'a veda töreninden fotoğraflar...
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Ahmet Say'a veda: Fazıl Say, babası için bestelediği eseri ilk kez çaldı
49
Ahmet Say'a veda: Fazıl Say, babası için bestelediği eseri ilk kez çaldı
59
Ahmet Say'a veda: Fazıl Say, babası için bestelediği eseri ilk kez çaldı
69
Ahmet Say'a veda: Fazıl Say, babası için bestelediği eseri ilk kez çaldı
79
Ahmet Say'a veda: Fazıl Say, babası için bestelediği eseri ilk kez çaldı
89
Ahmet Say'a veda: Fazıl Say, babası için bestelediği eseri ilk kez çaldı
99
Ahmet Say'a veda: Fazıl Say, babası için bestelediği eseri ilk kez çaldı