Fazıl Say'ın babası Türkiye'nin önemli aydınlarından Ahmet Say son yolculuğuna uğurlandı.Fazıl Say, hayatını kaybeden müzik eğitimcisi ve edebiyatçı Ahmet Say’ın veda töreninde babası için bestelediği “Babam Ahmet Say” eserini ilk kez dinletti.

Önceki gün 86 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Say için düzenlenen veda törenine sanatçının ailesinin yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serap Yazıcı, oyuncu Fırat Tanış, Şair Ahmet Telli, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve çok sayıda edebiyat ve siyaset dünyasından isim katıldı. Törende Say’ın hayatı ve fotoğraflarının yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

Babası Say ile bir anısını da anlatan Fazıl Say, “12 Eylül günü eve jandarmalar gelmişti. Onların gelmesine dakikalar kala evde bulunan bütün sol kitapları duvar piyanosunun içine koymuştu. Jandarma evi aradı, piyanonun ne olduğunu sordular. Babam bir müzik aleti olduğunu söyledi. Bize bir mastika çalsın o zaman dediler. Ben de çaldım. Ahmet Say’ı anlata anlata bitiremeyiz. Ben oğlu olarak ne çok şey kazandım. 1980’li yıllarda Ahmet Say’ın oğluydum. Şimdi bakıyorum gazeteler Fazıl Say’ın babası yazmış” ifadelerine yer verdi.

Fazıl Say, konuşmasının devamında babasına beste yaptığını, ancak Say’ın dinleme fırsatı olmadığını söyleyerek, “Babam Ahmet Say” adlı eserini törene katılanlara dinletti.

Kılıçdaroğlu ve Sancar cenaze törenine katıldı

Ahmet Say'ın cenazesi, törenin ardından cenaze için Kocatepe Camisi'ne götürüldü.

Cenaze tönerine Fazıl Say, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de katıldı.