Fatma Şahin: Kendini milletvekili sanıyor, Aylin Nazlıaka: Kimyası bozulmuş!

Meclis’te kadınlara yönelik ayrımcı sözlere hedef olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka arasında yaşanan gerginlik dün Ankara-İstanbul uçağında tartışmaya dönüştü.

CHP’li Kamer Genç’in Şahin’e söylediği sözlere AKP'li kadın vekillerin tepki göstermesinin ardından gazetelere açıklama yaparak "Şahin, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın bana yönelik sözlerinden sonra, 'Ne yapabilirim o Başbakan Yardımcısı' demişti" diyen CHP’li Nazlıaka ile Şahin, dün uçakta karşılaştı.

Meriç Tafolar'ın Milliyet'teki haberine göre, Türk Hava Yolları’nın Ankara’dan İstanbul’a hareket eden 08.00 uçağına Nazlıaka, eşi ile birlikte bindi. Nazlıaka’nın Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve Şahin’in oturduğunu görünce "Günaydın sayın Bakan" demesi iddiaya göre şu diyalogun yaşanmasına neden oldu:

'Artık merhabam yok sana'

NAZLIAKA: Günaydın sayın Bakan.

ŞAHİN: Ne günaydını, artık merhabam yok sana.

NAZLIAKA:Anlamadım.

ŞAHİN: Merhabam yok artık sana.

NAZLIAKA: ‘Sen’li konuşuyorsunuz.

ŞAHİN: Nesin sen, konuşurum.

Bu gerilimin üzerine Şahin’i Atalay yatıştırmaya çalıştı. Bu sırada Şahin’in Atalay’a, Nazlıaka’yı kastederek, “Kendisini milletvekili sanan delinin biri” dediği duyuldu. Bunun üzerine yerine oturan Nazlıaka’yı da eşi sakinleştirdi. Eşi İzzet Nazlıaka, bu sırada Nazlıaka’ya çikolata vererek teselli etmeye çalıştı.

Twitter’da atışma yaşandı

Nazlıaka, uçaktaki tartışma ile ilgili Milliyet’e konuştu. Nazlıaka, “Öyle bir yolculuk yaptık. Bakan’a yakışmayacak sözlerdi. Bakan çok yıpranmış demek ki bu son olaylarda, kimyası bozulmuş, bir hemcinsimin böyle olmasına ayrıca üzüldüm. Verdiğim bir röportaj nedeniyle Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a itaatsizlik ettiğine yönelik parti içinde baskılar oluştuysa, bir nevi ‘İtaatsizlik yapmadım ben’ mesajı verdi” dedi.

Nazlıaka, sosyal paylaşım sitesi twitter hasabından tartışmayla ilgili “Medenice günaydın dedim; birden bana bağırıp sen diye konuşarak hakaret etmeye başladı. Yazık! Bana, ‘Kendini milletvekili sanıyorsun’ dedi. Sanmıyorum, öyleyim! Kendisi de Bakan olduğunu unutmasaydı keşke” yazdı.

Şahin ise twitter hasabında tartışma hakkında “Birileri tartışma yaratarak, çatışarak gündemde kalmaya çalışıyorlar. Beni tanıyanlar, kamuoyu kimseye hakaret etmeyeceğimi bilir.Bu tartışmalarla uğraşacak vaktimiz, enerjimiz yok. Yapacak çok işimiz var” dedi.