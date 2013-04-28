Kamer Genç: Cemil Çiçek gelip bana yalvarsın

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’e yönelik sözleri üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yazı göndererek uyarılmasını isteyen TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e tepki gösterdi.

Genç, "Benim yasalara aykırı bir konuşmam varsa iç tüzük var, Anayasa var. Ona göre işlem yapacak kabiliyeti varsa var. Gidip CHP grubuna yalvaracağına gelsin bana yalvarsın. Bu bir yalvarmadır. Bu aczin ifadesidir." dedi.

'Yaptığım konuşmada hata yok'

Balıkesir’in Bandırma İlçesi’nde ziyaretlerde bulunan Kamer Genç, TBMM’de geçen hafta meydana gelen tartışmalarla ilgili gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Genç, "TBMM Başkanlığı makamında oturan Cemil Çiçek eğer benim konuşmamı anlayacak kapasitede değilse o makamı terk etsin" dedi.

Yaptığı konuşmada hiçbir hata ve içtüzüğe aykırı bir şey olmadığını iddia eden Genç şöyle devam etti:

'Bana karşı özel bir kini var'

"Ben konuşmamda tarihi gerçekleri vurguladım. Kurtuluş Savaşı sonrasında laik Türkiye Cumhuriyeti kurulmamış olsaydı -Osmanlı’dan kalan bir görüntü vardı biliyorsunuz- erkekler önde yürür 4 tane çarşaflı kadın arkada yürürdü. Ben konuşmamda bunu vurgulamak istedim. Benim konuşmam Fatma Şahin’in kişiliğine yönelik bir hareketim olmadı. Benim o konuşmamın içinde yolsuzluklarla ilgili bir takım ifadelerim oldu. Cemil Çiçek bunları hazmedemiyor. Ben kendisinin cemaziyelevvelini biliyorum. Bana karşı kendisinin özel bir kini var. Benim yasalara aykırı bir konuşmam varsa iç tüzük var, anayasa var. Ona göre işlem yapacak. Gidip CHP grubuna yalvaracağına gelsin bana yalvarsın. Bu bir yalvarmadır, bu aczin ifadesidir. Bu davranışı kendi durumunu küçülten bir davranış tarzıdır. Benim söylediğim her şey ortadadır."

Kamer Genç, Fatma Şahin'e ne demişti?

"Çanakkale zaferi için savaşan bütün askerlere teşekkür ederken Atatürk'ü neden anmadınız, Atatürk olmasaydı kimbilir şu an hangi ülkede kaç eşli olacaktınız, Atatürk'ü anmak sizi neden bu kadar rahatsız ediyor?"