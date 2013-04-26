Kamer Genç'in 'bilmem kaçıncı eş olurdunuz' sözlerine TBMM'de tepki

TBMM'de CHP milletvekili Kamer Genç ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin arasında tartışma yaşandı. Şahin kendisine "Atatürk olmasa, bir tarikat mensubunun bilmem kaçıncı hanımı durumuna düşerdiniz" diyen Genç'e "Hadsiz ve terbiyesizsiniz" diye çıkıştı.



TBMM Genel Kurulu'nda, mevzuatlardaki ''özürlü'', ''sakat'' ve ''çürük'' gibi ifadelerin ''engelli'' olarak değiştirilmesini öngören tasarının soru-cevap bölümünde, tartışma yaşandı.

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Çanakkale ile ilgili hazırladığı çalışmada Atatürk'ün ismini geçirmediğini iddia ettiği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'i eleştirdi.

Genç, "Atatürk kelimesini anmak, sizi çok mu rahatsız ediyor Acaba bu Cumhuriyet'i kurmasaydı, siz hangi devletin vatandaşıydınız, o makamda oturacak mıydınız? Otursaydınız hangi tarikat mensubu kitlenin, bilmem kaçıncı hanımı durumuna düşerdiniz. Atatürk'ün getirdiği nimetleri inkar etmeyin'' dedi.

Genç'e, ''Sizinle bu çatı altında bulunmaktan büyük utanç duyuyorum'' diye seslenen Şahin, Atatürk'ün kendilerine bıraktığı mirasın, yetiştirme yurtları olduğunu ve bu çocuklara sahip çıktıklarını, yaşam kalitelerini yükselttiklerini ifade etti.

'Sözde Atatürkçü değiliz'

Şahin, ''Atatürkçülüğü sözde yapmıyoruz, ülkenin çağdaşlaşmasında, medeniyetleşmesinde gövdemizi koyuyoruz. O yüzden haddinizi bilin, ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olan birine kaç eşli olabileceğini soracak kadar hadsiz ve terbiyesizsiniz. Herkes haddini bilecek'' diye tepki gösterdi.

Tartışmanın devam etmesi üzerine TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, birleşime ara verdi. Arada, AK Parti'li kadın milletvekilleri Şahin'in yanına geldi.

'Yazıklar olsun'

Bu arada da AKP Grup Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı ile CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka tartıştı. Bahçekapılı, ''Milletvekiliniz kadın bakana hakaret ediyor, susuyorsunuz, yazıklar olsun'' dedi.

'İşi gücü burayı karıştırmak'

Verilen aranın ardından söz alan Bahçekapılı, ''Bu salonda adı Kamer Genç olan bir kişi var, bütün işi gücü, gelip burayı karıştırmak ve sonra da kaçmak, biraz önce olduğu gibi. Kendisi bu davranışlarıyla, yok olan itibarını herhalde canlı tutmaya çalıyor. Milletvekilliğini, gürültü etmek, gürültü kirliliği olarak değerlendiriyor herhalde'' diye konuştu.

Bahçekapılı, fikir olmayan kafada, küfür olacağını ifade ederek, ''Seçim çalışmaları sırasında Tunceli'de bazı dernekler, bu kişinin düşkün ilan edilmesi için çağrıda bulundu. Bugün o çağrının ne kadar haklı olduğuna tanık olduk. Kendisini lanetliyorum, protesto ediyorum'' dedi.

Kınama cezası verildi

Bahçekapılı, Genç'e, içtüzüğe göre kınama cezası verilmesini istedi.

Meclis'te hakaret etmeden konuşmak gerektiğini vurgulayan Güldal Mumcu da Genç'e İçtüzüğün 163. maddesi uyarınca kınama cezası verilmesini teklif etti.

Genç'in Genel Kurul'da olmaması nedeniyle savunmasını CHP İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu yaptı.

Genel Kurul'da yapılan oylama sonucunda, Genç'e kınama cezası verildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de parlamentonun duyarlılığına teşekkür etti.

'Yüreksiz olduğunu gösterdi'

Şahin, Genç'in, ''ne kadar korkak ve yüreksiz olduğunu Genel Kurul'a girmeyerek gösterdiğini, 75 milyonun, yüreksizliğini, cesaretsizliğini gördüğünü'' söyledi.