Aylin Nazlıaka ile Fatma Şahin'in uçakta 'günaydın' kavgası

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve AKP'li Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin uçakta tartışma yaşadı. Nazlıaka uçakta karşılaştığı Şahin'e "Günaydın" deyince Fatma Şahin Nazlıaka'ya bağırmaya başladı. Şahin, Nazlıaka'ya "Sen kendini milletvekili mi sanıyorsun" dedi.

Nazlıaka, Bakan'ın tutumunu Twitter adresinden kınadı. CHP milletvekili şunları kaydetti:

"Kadere bak! Uçakta yine Fatma Şahin ile karşılaştım. Medenice günaydın dedim; birden bana bağırıp sen diye konuşarak hakaret etmeye başladı. Yazık! Bakan'ın kimyası bozulmuş anlaşılan. Bana "Kendini milletvekili sanıyorsun"dedi. Sanmıyorum, öyleyim! Kendisi de Bakan olduğunu unutmasaydı keşke.

Benim derdim Bakan'la değil, temsil ettiği zihniyetle. O koltuktan Fatma kalksa Ayşe otursa ne fark eder? Kafa aynı kafa. Biatına yandığım..."