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Politika

Kamer Genç'ten Başbakan'a jet yanıt: Kişiliksiz!

Kamer Genç, grup toplantısında kendisine "edepsiz" diyen Başbakan Erdoğan'a "kişiliksiz", sözüyle yanıt verdi

30 Nisan 2013 16:00

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, “edepsiz” sözüne ilişkin, “Böyle kişiliksiz bir adamı kendime muhatap etmiyorum” dedi.

ANKA’ya konuşan Genç, partisinin grup toplantısında konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi. Genç, şöyle dedi:

“Tayyip Erdoğan’ı seviyesi, kültürü, karakteri itibarıyla ağzıma almak istemiyorum. Böyle kişiliksiz bir adamı kendime muhatap etmiyorum. Konuşulanları anlama kabiliyetinden yoksun, olayları saptıran, söylediğini duymayan, okuduğunu anlamayan bir kişi benim muhatabım olamaz.”

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