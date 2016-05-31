Fatih Terim'in şikayeti üzerine, Ünal Aysal ve Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis cezası verildi

Fatih Terim'in şikayeti üzerine, Ünal Aysal ve Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "Haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan açılan dava karara bağlandı.

Hürriyet'in haberine göre; İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Ünal Aysal ve Rasim Ozan Kütahyalı katılmadı.

Duruşmada, Fatih Terim'i avukatı Rezan Epözdemir temsil etti. Esasa ilişkin savunma yapan Avukat Epözdemir sanıkların cezalandırılmasını istedi. Ünal Aysal ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatları ise müvekkillerinin beraatini talep etti.

Rasim Ozan Kütahyalı'ya 2 yıl,

Ünal Aysal'a 10 ay hapis cezası

Mahkeme kararında; Rasim Ozan Kütahyalı hakaret suçundan günlüğü 50 TL'den 9 bin 150 TL adli para cezasına çarptırıldı. Kütahyalı, "Haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan da 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kütahyalı'nın yargılama sürecinde ve sonrasında pişman olmamasını göz önünde bulunduran mahkeme, para ve hapis cezasını ertelemedi.

Mahkeme, Ünal Aysal'ı da "Haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırarak, cezayı erteledi.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Teknik Direktör Fatih Terim ile aralarında yaptıkları mesajlaşmaların basında yayımlanmasına neden olduğu iddiasıyla eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal hakkında "Haberleşmenin gizliliği ihlal" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis, bu mesajları 30 Eylül 2013 tarihinde televizyon programında yayınlayan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında da "Hakaret" ve "Haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan 1 yıldan 6 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediliyordu.