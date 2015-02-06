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Spor

Fatih Terim'in açtığı davada Ünal Aysal hakkında yakalama kararı

Fatih Terim özel mesajların basına servis edilmesi nedeniyle Ünal Aysal'a dava açmıştı

06 Şubat 2015 18:07

 Futbol Direktörü Fatih Terim'in, Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal aleyhinde açtığı davada sürpriz bir ara karar çıktı. Mahkeme, Aysal hakkında 'duruşmaya zorla getirilme kararı' verdi.

 

Fatih Terim neden şikayet etmişti?

 

Fanatik'te yer alan habere göre, Fatih Terim'in Galatasaray'dan gönderilme sürecinin en önemli etkenlerinden biri Ünal Aysal'ın tecrübeli teknik adama bir türlü ulaşamadığını belirtmesiydi. Terim'le oturup toplantı yapmak isteyen dönemin başkanı Aysal, bu isteklerine bir türlü yanıt alamamış ve bir süre sonra da Terim'in görevine son vermişti. İkili arasında geçen telefon mesajlaşmaları çeşitli gazete ve televizyonlarda yayınlanmasının ardından Fatih Terim de, özel mesajların basına servis edilmesi nedeniyle Ünal Aysal'a dava açmıştı.

 

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