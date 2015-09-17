Fatih Terim'e hakaret ettiği iddia edilen Rasim Ozan Kütahyalı ifade verdi

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e basın yoluyla hakaret ettiği iddiasıyla hakkında yakalama emri çıkartılan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Sakarya'nın Hendek ilçesinde ifade verdi. Kütahyalı için "haberleşmenin gizliliğini ihlal" ve "hakaret" suçlarından 1 yıl ile 6 yıl 8 ay arasında hapis cezasına isteniyor.

Hendek Asliye Ceza Mahkemesi'ne avukatıyla gelen Kütahyalı burada ifade verdi. Kütahyalı, adliye çıkışında gazetecilerin, "Neden Hendek Adliyesi" sorusu üzerine, "Hendek eşimin de memleketi sayılır. Eşim Nagehan Hanım'ın babası yıllar önce burada öğretmenlik yaptı ve burada evi var. Bu nedenle Hendek ilçesine uzak değilim. İfademi verdim, gidiyorum" diye konuştu.

Kütahyalı, ifadesinin alınmasının ardından adliye personeli ve gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

İddianameden...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Fatih Terim ile aralarındaki mesajlaşmaların basında yayınlanmasına neden olduğu iddiasıyla Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal hakkında "haberleşmenin gizliliği ihlal" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, söz konusu mesajları televizyonda yayınlayan Rasim Ozan Kütahyalı'nın da "haberleşmenin gizliliğini ihlal" ve "hakaret" suçlarından 1 yıl ile 6 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.