Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in şikayeti üzerine açılan "Haberleşmenin gizliliğini ihlal" davasında, tutuksuz sanık Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Şikayetçi Fatih Terim'i duruşmada avukatı Rezan Epözdemir temsil etti. Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı, "Müvekkilimiz Cumartesi Ankara'ya gitmesi gerektiğinden duruşmaya katılamamıştır" dedi.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan mahkemeye gelen yazının kendi iddialarını doğrular nitelikte olduğunu belirterek "Fatih Terim'in Milli Takım Türkiye Futbol Direktörü olarak çalışmaya başladığı dönemde 4 maç üzerinden Galatasaray takımını çalıştıracağı sanık Ünal Aysal'ın bilgisi dahilindedir. Bu nedenle Ünal Aysal'ın savunma içeriğini çürütmektedir. " dedi. Avukat Rezan Epözdemir, "Rasim Ozan Kütahyalı ısrarla duruşmalara katılmamaktadır. Hakkında yakalama emri çıkarılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

'Müvekkilimiz gazeteci, Adalet ve Kalkınma Partisi kongresine katılacak'

Bunun üzerine söz alan Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı "Müvekkilimiz gazetecidir, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kongresine katılacaktır" dedi.

Duruşma sonunda mahkeme, tanık Ali Ertem Şener'in zorla getirilmesine, sanık Rasim Ozan Kütahyalı'nın ise yapılan aramalara karşılık bulunamadığını ve savunma vermekten kaçındığını belirterek hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Duruşma Ekim ayına ertelendi.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Teknik Direktör Fatih Terim ile aralarında yaptıkları mesajlaşmaların basında yayınlanmasına neden olduğu iddiasıyla Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal hakkında "haberleşmenin gizliliği ihlal" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis, bu mesajları 30 Eylül 2013 tarihinde televizyon programında yayınlayan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında da "hakaret ve haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan 1 yıldan 6 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

'Kütahyalı ile çiftçi Ahmet

arasında ne fark var?'

Avukat Rezan Epözdemir duruşma sonrası duruşmada yaşananları basın mensuplarına anlattı: "Bu 6. duruşma. Rasim Ozan Kütahyalı'nın mahkemeye gelmemesi hem mahkemeye hem bize saygısızlık. Rasim Ozan Kütahyalı ile 'Çiftçi Ahmet' arasında ne fark var, Ne fark var?Çiftçi Ahmet birinci duruşmaya gelmeseydi hakkında yakalama kararı çıkacaktı, Rasim Ozan Kütahtya'lı 6 duruşmaya gelmiyor hali hazırda hala böyle bir karar tesis edilmemiş. 6. duruşmada hala hakkında yakalama kararı yok. Gerekçe bir partinin kongresine gidecek olması. Yani bu makul, meşru kabul edilebilir bir gerekçe midir? Duruşmadan sonra gidebilirdi, yarın gidebilirdi. 6 duruşmadır yok. Çiftçi Ahmet ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında bir fark olmadığını ortaya koyması için mahkemenin bir yakalama kararı çıkarması lazımdı. Bu hukuken kabul edilemez bir durumdur. Mahkemede yakalama kararı çıkardı. Bunun anlamı Türkiye'de nerede bulunursa kelepçeyle getirilip gözaltına alınıp ifadesi alınacak. Bunun anlamı bu"