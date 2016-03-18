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Rasim Ozan Kütahyalı'ya Aziz Yıldırım'a hakaretten hapis istemi

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a hakaret ettiği gerekçesiyle hazırlanan iddianame tamamlandı

18 Mart 2016 16:17

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. 3 sayfalık iddianamede, Kütahyalı'nın 31 Ağustos 2015 tarihinde bir televizyon programında 'eleştiri maksadını' aştığı belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Arzu Kaya'nın haberine göre, Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Levent Kandemir tarafından hazırlanan iddianamede, Aziz Yıldırım'ın şikayet dilekçesi vererek Rasim Ozan Kütahyalı'nın 31 Ağustos 2015 tarihinde bir televizyon programında kendisine yönelik hakaret ettiğini belirterek suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi. Kütahyalı'nın şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı ancak ifadeye gelmeyip herhangi bir savunma da sunmadığı belirtilen iddianamede televizyon programına ait yayın kaydının bilirkişilerce incelenip rapor sunulduğu anlatıldı. 



2 yıla kadar hapis istemi



Kütahyalı'nın konuşmalarının incelendiği belirtilen 3 sayfalık iddianamede, Kütahyalı'nın kaleci Rüştü'ye yönelik yapıldığı iddia edilen saldırının sorumlusunun Aziz Yıldırım olduğu yönündeki ifadelerine ilişkin somut bir verinin bulunmadığı kaydedildi. Kütahyalı'nın kullandığı bazi kelimelerin eleştiri maksadını aştığı belirtilen iddianamede, "Bunun ifade özgürlüğü koruması altına giremeyeceği, hakaret ve sövme niteliğindeki sözcüklerin çıkarılması halinde de hedeflenen eleştirilerin yapılabileceği görülmektedir. İfade özgürlüğü ve kişilik hakları saldırı dengesinde terazinin kişilik haklarından yana daha ağır bastığı kanaatine varılmıştır" denildi. 

İddianamenin Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmesi halinde Kütahyalı'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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