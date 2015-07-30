Fenerbahçe, 'şike' imasında bulunan Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili suç duyurusunda bulunacak

Fenerbahçe Spor Kulübü, futbol takımının Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk'le yapacağı maça Portekizli hakem atanmasının ardından Beyaz TV'deki "Beyaz Transfer" adlı programda şike iması yapan Tolga Alpaslan ve Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:



"26.07.2015 Pazar günü Beyaz TV’de yayınlanan “Beyaz Transfer” isimli programda, Tolga Alpaslan isimli şahıs şu sözleri sarf etmiştir; 'Ben geçen haftalarda burada Ahmet Hoca’dan bir sürü de laf işitmiştim. Yılın transferi diye sormuştunuz. Ben de demiştim ki yılın transferi Terraneo’dur. Terraneo’nun yılın transferi olduğunu şimdi size ispatlayacağım. Fenerbahçe, Shakthar’ı İstanbul’daki maçta mutlak yenecektir. Dikkatinizi çekerim beyler, Fenerbahçe Shakthar maçının hakemi Portekizli. İşte Terraneo farkı, ne kadar büyük tesadüftür bu beyler.” Bunun üzerine, Rasim Ozan Kütahyalı şu açıklamada bulunmuştur; “Beyler ben sözümden dönmem, futbol uzmanı Tolga Alpaslan Fenerbahçe’nin şike yaptığını, Portekizli hakemi bağladığını.. Buradan FIFA’ya sesleniyorum, Portekizli hakem bağlanmış.”



"Bu asılsız iddialarından dolayı, kulübümüz Tolga Alpaslan ve Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliği Önleme Yasası kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştur.



"Ayrıca, 26.07.2015 Pazar günü A Spor’da yayınlanan “Futbol’a” isimli programda, Kemal Belgin isimli şahıs Başkanımız Aziz Yıldırım’a yönelik hakaret içeren sözlerde bulunmuştur.



"Bu ağır ithamlarından dolayı, kulübümüz Kemal Belgin hakkında da, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliği Önleme Yasası kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştur."