Fatih Terim'in 950 gram doğan torunu küveze alındı

Fatih Terim'in kızı Merve Terim, önceki gece kardeşi Buse’nin düğün günü hastaneye kaldırılmıştı. Merve hamilelikte erken doğum riski nedeniyle hastaneye götürüldü. Acil olarak hastaneye kaldırılan Merve Terim'in sezaryen doğum ile 6,5 aylıkken doğum yaptığı biliniyordu. Merve Terim'in bebeğinin 1 kilogramın hemen altında olduğu (yaklaşık 950 gram) ortaya çıktı.

Hürriye’te yer alan habere göre, İstanbul Nişantaşı’ndaki Amerikan Hastanesi'nde doğum yapan anne Merve Terim’in sağlık durumu ise gayet iyi.

Merve Terim, Ahmet Baran Çetin ile geçtiğimiz yıl evlenmişti.