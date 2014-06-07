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Fatih Terim'in kızı Buse Terim evlendi

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, ikinci kızını da evlendirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi

07 Haziran 2014 11:42

A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı, evlendi. Shangri-La Bosphorus'ta yapılan geceye 800'den fazla davetli katılırken, gecede spor camiasından sanat dünyasına birçok ünlü isim ve çok sayıda basın mensubu yer aldı. Atletico Madrid'li milli futbolcu Arda Turan ve Galatasaraylı Milli futbolcu Burak Yılmaz, düğün öncesi açıklamalarda bulunarak, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Burak Yılmaz, bir basın mensubunun "Siz ne zaman dünya evine gireceksiniz?" sorusuna ise, "Çok yakın zamanda" diye cevap verdi.

Türkiye gazetesinden Koray Ustabaşı ve Mehmet Şirin Topaloğlu'nun haberine göre, A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, ikinci kızını da evlendirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Düğün sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam Terim, kızı Merve'nin sağlık problemlerinden dolayı düğüne iştirak edemediğini belirterek, "İnşallah Merve'de bize sağ salim torunumuzu getirecek. İkinci kızımı da evlendirdim. Çok mutluyuz. Bundan sonra artık torunlarımızı sevmek istiyoruz. Bu akşam bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Aile dostumuz Yılmaz Erdoğan'a da bu gece hazırlamış olduğu gayri resmi nikah töreni sürprizi için ayrıca teşekkür ederim. Geceye renk kattı" dedi.

 

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