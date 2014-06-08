Fatih Terim dede oldu

Önceki akşam kızı Buse Terim'i evlendiren Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in, dün de diğer kızı Merve Terim doğum yaptı. İki sevinci bir arada yaşayan Terim bu yüzden Pro Lisans Kursu'na katılamadı ve yerine Mustafa Denizli gitti.

Türk teknik direktörlerin heyecanla beklediği Pro Lisans Kursu Antalya’da başladı. Titanik Otel’deki toplantı Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in önderliğinde yapılacaktı. Deneyimli teknik adamın ekibi de kursta yer alacaktı. Ancak önceki akşam kızını evlendiren Terim, sürpriz bir şekilde ikinci mutluluğu yaşadı. Amerikan Hastanesi’nde gözetim altında tutulan diğer kızı Merve Terim Çetin doğum yaptı. İlk kez dedelik heyecanını tadan Fatih Terim bu gelişme üzerine aldığı kararla etkinliğe gelemeyeceğini bildirdi. Planlanan programlarda aksaklık yaşanmaması adına Mustafa Denizli’ye haber gönderildi. Denizli teklifi tereddütsüz kabul etti ve eğitime katıldı. Kursiyerlere bu süreçte Denizli eşlik edecek.