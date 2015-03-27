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Spor

Fatih Terim: Emre'ye haksızlık yapılan yerler var

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Milli Takım çağrısına olumsuz yanıt veren Ömer Toprak için, "Ömer'in de burada olmasını isterdim ancak kendi kararı" diye konuştu

27 Mart 2015 21:40

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Emre Belözoğlu ve Slaven Bilic arasında Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşanan gerginliğe ilişkin olarak, "Emre'nin tasvip etmediğim davranışlarını kendisine söyledim ancak Emre'ye de haksızlık yapılan yerler var" dedi.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve milli oyuncu Caner Erkin, 28 Mart Cumartesi günü oynanacak Hollanda maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısından satır başları şu şekilde;

"Bazı sorunlar yaşandığı doğru ancak birlik beraberliğimizi korumamız gerekiyor. Bunu da başardık. Ben önemli bir krizi elbirliği ile doğru şekilde çözdüğümüzü düşünüyorum. Ben Ömer'in de burada olmasını isterdim, bu isteğimi de belirttim. Ancak kendi kararı. Hakan çok iyi bir çocuk, Gökhan da kendisinden kırk kez özür dilediğini kendisi de belirtti. Bizim iiçin önemli olan kulüp farkı gözetmeksizin bu çocukları kazanmaktır.

 

'Emre'nin yaptıklarını tasvip etmem ama haksızlığa uğradığı yerler var'

 

Açıkcası bu basın toplantısında taktiğimizi, oynayacağımız maçı konuşmamız gerekirken Ömer'i, Hakan'ı, Emre'yi konuşuyoruz. Bu bizim hepimizin sorunu. Stadyumda olan stadyumda kalmalı. Bu kesinlikle Emre'yi haklı gördüğüm anlamına gelmez. Ona da burada tasvip etmediğim yerleri söyledim. Ancak Emre'ye de haksızlık yapıldı. Emre'yi hedef göstermeye, linç etmeye gerek yok.

Bakın tekrar söylüyorum bir meslektaşıma yapılanı doğru bulmam tasvip etmem beklenemez. Ancak olayı da başka yerlere çekmeyelim. Burada iki renk var; kırmızı ve beyaz. Burası kulüplerden, fanatizimden uzak kalması gereken bir yer. Kampı ülke dışına almamızın nedeni bu olaylardan dolayı yıpranmamaktı. Bu tartışmayı birkaç gün erteleyebilirdik.

 

'Şayet galip gelirsek'

 

Kaybedeceğimiz bir şey yok, zaten yeteri kadar kaybettik. Hollanda da çok sayıda büyük oyuncu var, Robben önemli bir oyuncu ama diğerleri de iyi... Ben şayet bu maçtan galip ayrılırsak grubun enteresan bir hale geleceğine inanıyorum. Hollanda maçını kaybedersek çok şey kaybederiz ama kazanırsak sonuna kadar gidebiliriz. Hollanda ile burada oynamak kolay değil ama her takımla oynayabilecek güçteyiz. Öncelikle şunu unutmamız gerekir ki dünyada Hollanda futbolu diye bir gerçek var. Ciddi ve güçlü bir ekiple oynuyoruz. Sadece İzlanda maçında kötü oynadık sanırım Letonya maçında da olmayacak bir şey oldu. Milli takımımız böyle zamanlarda iyi refleks gösteriyor. Umarım yine gösteririz.


Kazım iyi bir oyuncu. İlk kez onu Milli Takıma da ben almıştım ama yarın oynar mı bilmiyorum... Henüz karar vermedim yarın sabah o kararı vereceğim. Ömer'in gelmeyişi aklımda değildi ama Hakan ve Ersan da gayet iyi durumdalar."

 

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