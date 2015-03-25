Emre Belözoğlu'ndan Bilic'e: Anam avradım olsun burası İstanbul!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Emre Belözoğlu'nun Slaven Bilic'e sarfettiği sözler, BJK TV'de yayınlandı. Görüntülerde Emre'nin Bilic'e söylediği "anam avradım olsun burası İstanbul" sözü de yer aldı.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinin maçın hakemi Fırat Aydınus ve Fenerbahçeli Emre Belözoğlu ile ilgili açıklamalarından sonra bugün de Başkan Fikret Orman bir basın açıklaması düzenleyerek Emre'nin yaptıklarını ahlaksızlık olarak değerlendirmişti.

Siyah-beyazlıların resmi kanalı BJK TV ise dün akşam yaptığı 'Gündem Özel' programı ile pazar akşamı maçın devre arasında koridorlarda yaşanan görüntüleri yayınladı.

BJK TV'nin yayınladığı bölümlerde Emre Belözoğlu'nun Slaven Bilic'in arkasından oldukça sinirli bir şekilde bağırarak sarf ettiği sözler biplenerek yayınlandı. Görüntülerde Emre'nin Bilic'e söylediği "anam avradım olsun burası İstanbul" sözü de yer aldı.