T24 LogoT24 Logo
Spor

Emre Belözoğlu'ndan Bilic'den sonra Chedjou'ya da küfür: F... off!

Belözoğlu, basına yaptığı açıklamada, Bilic'e küfür ettiğini kabul etmişti

09 Mart 2015 14:47

Fenerbahçe'de sergilediği futbol kadar saha içindeki agresif tavırlarıyla da gündeme gelen Emre Belözoğlu, Beşiktaş'ın hocası Slaven Bilic'in ardından Galatasaray stoperi Aurelien Chedjou'ya da küfürlü tepki gösterdi. İki futbolcu arasında bir süre itiş kakış yaşandı. Sarı-lacivertli oyuncu, bu sırada rakibine 'F... off' dedi. Araya giren Galatasaraylı ve Fenerbahçeli futbolcular, iki oyuncuyu da sakinleştirdi.

Tecrübeli futbolcu, aynı küfrü daha önce Beşiktaş -Fenerbahçe derbisinde teknik direktör Slaven Bilic'e de söylemişti. Tecrübeli futbolcu, daha sonra basına yaptığı açıklamada, bu sözleri kullandığını kabul etmişti.

ETİKETLER

fenerbahçegalatasarayküfürchedjoubilicfuck ofmaçtartışmatepki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24