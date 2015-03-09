Emre Belözoğlu'ndan Bilic'den sonra Chedjou'ya da küfür: F... off!

Fenerbahçe'de sergilediği futbol kadar saha içindeki agresif tavırlarıyla da gündeme gelen Emre Belözoğlu, Beşiktaş'ın hocası Slaven Bilic'in ardından Galatasaray stoperi Aurelien Chedjou'ya da küfürlü tepki gösterdi. İki futbolcu arasında bir süre itiş kakış yaşandı. Sarı-lacivertli oyuncu, bu sırada rakibine 'F... off' dedi. Araya giren Galatasaraylı ve Fenerbahçeli futbolcular, iki oyuncuyu da sakinleştirdi.

Tecrübeli futbolcu, aynı küfrü daha önce Beşiktaş -Fenerbahçe derbisinde teknik direktör Slaven Bilic'e de söylemişti. Tecrübeli futbolcu, daha sonra basına yaptığı açıklamada, bu sözleri kullandığını kabul etmişti.