Gözaltına alınarak tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilen Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, yapılan sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 21 kişinin işlemleri tamamlandı.

Mahkeme, bu kişilerden Ali Tunç ile Sevinç Doğan'ın tutuklanmasına karar verdi. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in de aralarında bulunduğu 19 kişi ise serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan Mustafa Demir adliyeden ayrıldı

17 Aralık Operasyonu kapsamında sorgusu tamamlanan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir serbest bırakıldı.Demir saat 07.40 sıralarında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde ayrıldı. Demir çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlamadı. Adliyenin önünde bekleyen bir grup ise Demir'i tezahüratlarla karşıladı.

'Bilal'in B'si geçmedi'

Fatih Belediye Başkanı Demir’in de ifadesinde Başbakan Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’la ilgili bilgi verdiği iddiaları sosyal medyada yer aldı. Mustafa Demir’in avukatı Ramazan Dinç, müvekkilinin ifadesi tamamlandıktan sonra şu bilgileri verdi: “Bilal Erdoğan’la ilgili herhangi bir soru sorulmadı. Başkan da Bilal Erdoğan’ın ‘B’sini dahi söylemedi. Çıkan haberlerin tamamı yalan. Zaten bu haberler özellikle Twitter ve Facebook üzerinden sahte hesaplardan yayınlanıyor. Sorulan sorular arasında da ciddi suçlamalar yok. Soruşturma gizli. Soruları söylemem mümkün değil. Ancak basında çıkan iddiaların hiçbirini kabul etmiyoruz. Bu iddialarla ilgili de soru sorulmadı. Bu tarz çıkan iddialar masumiyet karinesini ve soruşturmanın gizliliğini ihlal ediyor. Bu konuda her türlü kanuni hakkımız da kullanacağız.”

23 şüpheliye yurtdışına çıkış yasağı

Mahkeme kararında şu ifadelere yer verdi: "İsnat edilen suç vasfına, delil durumuna, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların, tutuklamayı gerektirecek şekilde bulunmaması, bu aşamada delilleri yok etme, karartma ve gizleme ihtimali görülmediği, sabit ikametgâh sahibi olmaları kaçma şüphelerini uyandıran somut olguların bulunmaması, keza ileride suç vasfının değişme ihtimalin bulunması nedeniyle ileride mağduriyetlerine sebep olmaması bakımından tutuklama talebinin reddine karar verildi." 23 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar veren 25. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Selahaddin Elitaş, şüphelilere yurtdışına çıkış yasağı koyarak, şüphelilerin haftanın Cumartesi günleri olmak üzere ikametgahlarına en yakın karakolda imza vermelerine hükmetti. Öte yandan 35 şüphelinin ise mahkemedeki sorgu işlemleri devam ediyor.

Adli kontrol şartıyla serbest kalanlar arasında iş adamı Ali Ağaoğlu da bulunuyor.