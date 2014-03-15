Fatih Belediye Başkanı Demir hakkında takipsizlik kararı

Zekeriya Öz: Fatih Belediye Başkanı'yla görüştüm ama illegal bir şey istemedim

Zekeriya Öz, Star gazetesinde hakkında yayımlanan habere ilişkin olarak Fatih Belediye Başkanı Demir’den hiçbir zaman yasadışı bir şey istemediğini; bunu Demir’in de bildiğini söyledi