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Fatih Belediye Başkanı Demir hakkında takipsizlik kararı

17 Aralık soruşturması kapsamında hazırlanan ilk iddianame mahkemeye gönderildi

15 Mart 2014 11:41

17 Aralık soruşturmasında gözaltına alınan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir hakkında takipsizlik kararı verildi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede 31 şüpheli yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 17 Aralık soruşturmasında ilk iddianame hazırlandı. Fatih Belediyesi’ne yönelik hazırlanan iddianamede 31 şüpheli yer aldı. Savcı Ekrem Aydıner tarafından hazırlanan iddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Orhan Kapıcı’ya gönderildi. Başsavcı vekili Kapıcı’nın onayının ardından İddianame İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi 15 gün içerisinde iddianamenin onayı ya da reddi yönünde karar verecek.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in avukatı Turgut Yenilmez, iddianamede, 31 şüphelinin yer aldığını ve Mustafa Demir'in kardeşi Sebahattin Demir'in haricindeki şüphelilerin ''yetkili olmadığı halde menfaat temin etmek'' iddiasıyla suçlandığını ifade etti.

Sebahattin Demir hakkında ise ''ateşli silahlar kanuna muhalefet'' suçundan cezalandırılma talep edildiğini ifade eden avukat Yenilmez, müvekkili Mustafa Demir'in de aralarında bulunduğu 100 kişi hakkında ise savcılığın ''rüşvet'' ve ''yolsuzluk'' suçlamasından takipsizlik kararı verdiğini belirtti.

 

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