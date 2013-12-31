T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zekeriya Öz: Fatih Belediye Başkanı'yla görüştüm ama illegal bir şey istemedim

Zekeriya Öz, Star gazetesinde hakkında yayımlanan habere ilişkin olarak Fatih Belediye Başkanı Demir’den hiçbir zaman yasadışı bir şey istemediğini; bunu Demir’in de bildiğini söyledi

31 Aralık 2013 21:42

Arzu Yıldız / Ankara

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “O savcı iş takip ediyor” sözlerinin ardından Star gazetesinde yayımlanan “Zekeriya iş peşinde” başlıklı manşet habere ilişkin olarak  gazeteye tekzip gönderdi. “Öz’ün Laleli’deki lüks bir otelin kaçak katı ve Samatya’da bir kafenin ruhsatı dahil bazı işleri baskıyla yaptırmak için defalarca Fatih Belediye’sine gittiği” iddia edilen haber için Öz, “Tamamen yalan ve iftira” ifadesini kullandı.

“Şahsımın ne yargıda, ne de yargı dışında hiçbir yapılanma ile ilgi ve alakası yoktur” denilen tekzip metninde Başsavcı Vekili Öz, yolsuzluk iddiasıyla yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’e “baskı yapmadığını” söyledi. “Belediye Başkanı ile zaman zaman görüştüğüm doğrudur” diyen Öz, “Demir’den hiçbir zaman yasadışı ve illegal bir şey istemediğini; bunu Demir’in de pekâlâ bildiğini” belirtti.

Öz, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’i eleştirirkin, şu ifadeyi kullandı:

“Belediye Başkanı, hakkında soruşturma yapılıp gözaltına alınınca yakın çevresine ve bu haberi basında söyleyen Sayın Başbakan’a da bu şekilde anlatılıp hakkındaki soruşturma ve iddiaların kasıtlı olduğu imajını oluşturmaya çalıştığı kanaatindeyim.”      

Öz’ün tekzip metninin tamamı şöyle:

ETİKETLER

zekeriya öztekziptayyip erdoğanstarfatih belediyesiMustafa Demir

İlgili Haberler

Star: Zekeriya Öz, Fatih Belediyesi’ne giderek iş takibi yaptı

Star: Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Zekeriya Öz’ün talebini yerine getirmeyince de seçim ayarlı operasyonda gözaltına alındı.

Savcı Zekeriya Öz'den Başbakan'ın 'İş takibi yaptı' iddiasına cevap

Zekeriya Öz'ün yakın çevresine, 'Kimsenin adamı değilim. Ben aldığı maaşın hakkını vermeye çalışan bir devlet memuruyum' dediği öğrenildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24