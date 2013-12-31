Zekeriya Öz: Fatih Belediye Başkanı'yla görüştüm ama illegal bir şey istemedim

Arzu Yıldız / Ankara

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “O savcı iş takip ediyor” sözlerinin ardından Star gazetesinde yayımlanan “Zekeriya iş peşinde” başlıklı manşet habere ilişkin olarak gazeteye tekzip gönderdi. “Öz’ün Laleli’deki lüks bir otelin kaçak katı ve Samatya’da bir kafenin ruhsatı dahil bazı işleri baskıyla yaptırmak için defalarca Fatih Belediye’sine gittiği” iddia edilen haber için Öz, “Tamamen yalan ve iftira” ifadesini kullandı.

“Şahsımın ne yargıda, ne de yargı dışında hiçbir yapılanma ile ilgi ve alakası yoktur” denilen tekzip metninde Başsavcı Vekili Öz, yolsuzluk iddiasıyla yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’e “baskı yapmadığını” söyledi. “Belediye Başkanı ile zaman zaman görüştüğüm doğrudur” diyen Öz, “Demir’den hiçbir zaman yasadışı ve illegal bir şey istemediğini; bunu Demir’in de pekâlâ bildiğini” belirtti.

Öz, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’i eleştirirkin, şu ifadeyi kullandı:

“Belediye Başkanı, hakkında soruşturma yapılıp gözaltına alınınca yakın çevresine ve bu haberi basında söyleyen Sayın Başbakan’a da bu şekilde anlatılıp hakkındaki soruşturma ve iddiaların kasıtlı olduğu imajını oluşturmaya çalıştığı kanaatindeyim.”

Öz’ün tekzip metninin tamamı şöyle: