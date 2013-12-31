Star: Zekeriya Öz, Fatih Belediyesi’ne giderek iş takibi yaptı

Birinci yolsuzluk soruşturmasına nezaret eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Zekeriya Öz, başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet kanadının hedefi olurken, iktidara yakınlığıyla bilinen Star gazetesi Öz’le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Gazete, “Zekeriya iş peşinde” başlığıyla manşetten verdiği haberde, Zekeriya Öz’ün usulsüz inşaat yapan Victory Hotel’e cezai işlem uygulanmaması için tehditvari ifadelerle baskı yaptığı ancak bir sonuç almadığını öne sürdü.

Star gazetesinin bugünkü (31 Aralık) nüshasında yer alan haber şöyle:

Seçim ayarlı operasyonun mimarı Başsavcıvekili Zekeriya Öz’ün defalarca Fatih Belediyesi’ne giderek iş takibi yaptığı öğrenildi. Öz’ün usulsüz inşaat yapan Victory Hotel’e cezai işlem uygulanmaması için tehditvari ifadelerle baskı yaptığı ancak bir sonuç almadığı bildirildi.

Seçim ayarlı operasyonda gözaltına alınıp serbest bırakılan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in İstanbul Başsavcıvekili Zekeriya Öz tarafından defalarca ziyaret edildiği öğrenildi. Başbakan Erdoğan’ın İzmir’de Fatih Belediyesi için “Bir savcı iş takip ediyor. Belediyeye geliyor, bir talepte bulunuyor. Olmayınca bu adımı atıyor” sözleriyle anlattığı olayın kahramanının İstanbul Başsavcıvekili Öz olduğu ortaya çıktı. Başsavcıvekili Öz, Fatih Belediye Başkanı Demir ile defalarca görüşerek, İstanbul’un en değerli turizm bölgelerinden Laleli’de bulunan Rese Turizm’e ait Victory Hotel için ricacı oldu. Bir çok kez belediyeye gelen Öz’ün zaman zaman da belediye görevlilerine tehditvari ifadelerle baskı yaptığı ancak bir sonuç alamadığı öğrenildi. Hatta Başkan Demir’in baskısını artıran Savcı Öz ile görüşmeyi kabul etmediği de bildirildi.

Star belgelere ulaştı

Başkan Demir’i operasyona dahil eden kaçak tadilata ilişkin yazışmalara ise, Star ulaştı. Belgelerde; Fatih Belediyesi’nin en başından itibaren imar ve belediyecilik kanunlarına uygun olarak işlemler gerçekleştirdiği açıkça görülüyor. Fatih Ordu Caddesi’nde bulunan Rese Turizm, 3 kat bodrum, 3 normal kat ve 1 çekme katın olduğu binaya için 30 Kasım 2006’da basit bakım onarım için izin aldı. Fakat tadilat 6 yıl boyunca yapılmadı. 2012 yılında, şirket cephe tamiratı iznini kullandı. 7 Mayıs 2012’de komşu bina Beyaz Saray İnşaat, Fatih Belediyesi’ne yapılan tadilat sonucunda imar durumuna göre bina girişinin 4 metre geriye çekilmemesinden ötürü kendi binalarına girişin engellendiği gerekçesiyle şikayet etti. Firma ayrıca İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Anıtlar Kurulu ve Alan Yönetimi Başkanlığı’na da tadilatı yapan Rese Turizm hakkında şikayette bulundu.

Kaçaklar tespit edildi

Fatih Belediyesi ve ilgili kurumlar tarafından şikayete konu olan Victory Hotel’de yapılan inceleme sonucunda¸ binada kaçak yapılaşma tespit edildi. Fatih Belediyesi’nin tutanağında kaçak yapı, “Zemin katı önündeki kendi parselinde kalan takribi 50 metrekare yaya geçidinin (porik boşluğu) zemin kat dükkan alanına katıldığı, evvelce iblağ edilmiş olan çekme katın üzerine takribi 250 metrekarelik yeni bir çekme katın yapıldığı, 1. Bodrum ve zemin katların ön kısımlarının dükkan, kalan tüm binanın konaklama amaçlı otel ya da pansiyon olacak şekilde tadilata uğradığı tespit edilmiş olup, yapı işgalli olduğundan mühür altına alınamamıştır” denildi.

Para cezası da verildi

Fatih Belediyesi, yine şikayete konu yerle ilgili olarak aldığı 08.01.2013 tarihli Encümen kararında “Ruhsatsız olarak eklenen alan 300 metrekaredir, çalışma yapılan alan 3 bin 50 metrekaredir Yapının rapor gereği eski haline getirilmesine ve 306 bin 488 TL de para cezasına oy birliği” ile karar verdi. Ayrıca davanın görüldüğü İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin talep ettiği tüm evrakları da mahkemeye ulaştırdı. Bu gelişmeler yaşanırken Başsavcıvekili Öz, Fatih Belediye Başkanı Demir’i ziyaret ederek Victory Hotel’in tadilatı nedeniyle cezai işlem yapılmamasını istedi. Ancak Demir, tüm belediye işlemlerini Öz’ün talebinin aksine yasaya uygun şekilde yaptı. Fatih Belediyesi, kaçak inşaat konusunda Victory Hotel’e uyarı, para cezası, yıkım için işlem başlatırken, arsası tecavüze uğradığı için Turgut Yılmaz’ın sahip olduğu Beyaz Saray İnşaat Turizm Pazarlama ve Tic. A.Ş de Victory Hotel sahiplerine dava açtı. Başkan Demir, Zekeriya Öz’ün talebini yerine getirmeyince de seçim ayarlı operasyonda gözaltına alındı.

Koca pasajı kapattılar

Victory Hotel’den davacı olan Beyaz Saray A.Ş’nin avukatı Fikret Avcı da, hem Fatih Belediyesi hem İstanbul Valiliği’ne yolladığı şikayet dilekçelerinde mağduriyetlerini “Yapılan tüm tadilat ve inşaat hem Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na hem de İmar Kanunu’na aykırır. Pasaj kapatılsa müvekkile ait binanın yolunu kapatmakta ve yaya trafiğini engellemektedir” dedi.

Rumeli Cafe için de ricacı olmuş

Zekeriya Öz’ün Fatih Belediyesi’nden ricacı olduğu bir başka yerin ise Kennedy Caddesi Samatya’daki büfe ve WC olarak kullanılan bin metrekarelik alan olduğu öğrenildi. Öz’ün bu kamu alanını kapatan Rumeli Cafe için de işlem yapılmamasını rica ettiği bildirildi. Ancak bu konuda da talebi karşılanmadı.

Cezası 5 yıla kadar hapis

Türk Ceza Kanunu, görevini kötüye kullanan kamu görevlileri hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis öngörüyor. TCK’da görevi kötüye kullanmayla ilgili 255 ve 257’inci maddelerde şöyle deniyor:

-Madde 255 - (1) Görevine girmeyen ve yetkili olmadığı bir işi yapabileceği veya yaptırabileceği kanaatini uyandırarak yarar sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

-Madde 257 - (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

-(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

-(3) İrtikâp suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.