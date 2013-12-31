Savcı Zekeriya Öz'den Başbakan'ın 'İş takibi yaptı' iddiasına cevap

Arzu Yıldız / Ankara

İstanbul’da 17 Aralık’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen yolsuzluk operasyonunda şüphelileri arasında Fatih Belediyesi’nin de bulunduğu üç ayrı soruşturmanın birlikte yürütülmesi eleştirilere neden olmuştu. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz’ün denetiminde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Fatih Belediyesi ile ilgili kısmın, iddiaların aksine, Öz tarafından değil, Silahsız Örgütlü Suçlar Bürosu’nun başında olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fikret Seçen’in denetiminde yürütüldüğü belirlendi. Başsavcı Vekili Zekeriya Öz’ün de Star gazetesinin bugün (31 Aralık 2013) manşetine taşıdığı “Zekeriya iş peşinde” başlıklı haberine dair tekzip göndereceği ve başta Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından olmak üzere hakkında öne sürülen “Savcı iş takibi yapıyor” iddialarına ilişkin olarak suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

T24’ün edindiği bilgilere göre, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in iddia ettiği gibi, Fatih Belediyesi’yle ilgili rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasını Zekeriya Öz’ün denetimindeki savcılar tarafından değil, en başından beri Fikret Seçen tarafından yürütüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fikret Seçen, Türkiye’yi sarsan yolsuzluk operasyonundan iki ay önce Fatih Belediyesi’ndeki gelişmelere dair yürüttüğü dosyadaki işadamlarının, olayların ve şirket bağlantılarının Zekeriya Öz’ün yürüttüğü soruşturmayla birleştirilmesini talep etti. Birleştirme talebinde yer alan hususlar incelendi, olaylar ve kişiler arasındaki bağlantı tespit edildi ve Seçen’in talebi kabul edildi.

‘Şikâyet üzerine bilgi alındı’

Öte yandan bugün Star gazetesinde yer alan “Zekeriya iş peşinde” başlıklı manşet haber ve Başbakan Tayyip Erdoğan’ın hafta sonu yaptığı mitingde sarf ettiği “Savcı iş takibi yapıyor” yönündeki iddiaların perde arkasının şöyle gerçekleştiği iddia edildi:

“Fatih Belediyesi alanına giren bir bölgede, alkolsüz bir şekilde işlettiği oteli tadilat yaptırmak isteyen bir işadamı Belediye ile görüştü. Projesini sundu. Belediye ise işadamından yüklü miktarda rüşvet talep etti. Bunun üzerine işadamı Savcı Zekeriya Öz’e giderek, kendisinden rüşvet talep edildiğini aktardı. Savcı Öz, iddialarla ilgili işadamından gerekli suç duyurusunda bulunmasını istedi. Durum konusunda Fatih Belediyesi’nden bir isme ulaşan Öz, olayla ilgili bilgi aldı. İşadamı otel inşaatına olur almak için yeniden Fatih Belediyesi ile görüştü, otelin yapımı konusunda anlaşmaya varıldı. Aynı dönemde söz konusu işadamı, Fatih Belediyesi’nce düzenlenen iftar çadırlarında 600 bin liralık iftar verdi, aynı bölgede bulunan cami için de 300 liralık camiye yardım parası ödedi. İşadamının rüşvet iddiasıyla ilgili bilgilerin adliyeye de yansıtıldığı öğrenildi.”

Sorgusunda söylemedi

Alınan bilgilere göre, 17 Aralık’ta başlatılan operasyonda sorgulanan Belediye Başkanı Demir savcılık sorgusunda bu olaylara dair bir şikâyette bulunmadı. Demir’in ifadesinde Zekeriya Öz veya diğer iddialara ilişkin hiçbir beyanı olmadığı gibi bununla ilgili suç duyurusunda da bulunmadığı belirtildi.

Zekeriya Öz’den suç duyurusu

Başsavcı Vekili Zekeriya Öz’ün bugün basında yer alan haberler ve hakkında öne sürülen tüm iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunacağı, aynı zamanda gazetelerde yer alan haberlerle ilgili de tekzip göndereceği ifade edildi.

Öz: Kimsenin adamı değilim!

Adli kaynaklardan alınan bilgiye, Zekeriya Öz’ün olaydan sonra hakkında çıkan iddialar konusunda yakın çevresine şunları söylediği belirtildi:

“Bu tür bir kampanya başlayacağını tahmin ediyorduk. Bundan sonra da devam edecektir. Kimsenin adamı değilim. Ben aldığı maaşın hakkını vermeye çalışan bir devlet memuruyum. Hukuk önünde en yakınımdakilere dair taviz vermeyecek kadar mesleğine bağlıyım.”