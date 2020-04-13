Fatih Altaylı: Soylu istifayı bastı, iki saat sonra 'kahraman' olarak geri döndü

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dünkü istifa kararıyla günün kazananı olduğunu dile getirdi. Altaylı, "Soylu istifayı bastı, iki saat sonra 'kahraman' olarak geri döndü." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı bugünkü yazısında, "Dünün kazananı hiç şüphesiz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Cuma akşamından, Pazar akşamına kadar Cuma günü ortaya çıkan görüntülerin sorumlusu idi. İktidara en yakın gazetenin Türkçe ve İngilizce edisyonlarının dahi hedefe koyduğu, beceriksizlikle suçladığı sorumlu yönetici idi.

Pazar akşamı istifayı bastı. 2 saat sonra 'Kahraman' olarak geri döndü.

Hem de ne dönüş." görüşünü savundu.

Altaylı, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın kendisini yere göğe koyamayan, müthiş övgülerle dolu bir açıklaması ile. Daha önce hiçbir Bakan’ın mazhar olmadığı övgülerle ve bu övgüleri hak eden tavrından ötürü Cumhurbaşkanı tarafından istifası kabul edilmeyerek, tam aksine bir da taltif edilerek. İstifa ettiği andan çok daha güçlü bir biçimde geri döndü Soylu. Tam da siyasi hasımlarının zil takıp oynamaya başladığı bir anda. Tam da bazıları yerine kimi getirsek diye isim aramaya başladığı anda" ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı görevinden istifa kararının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'uygun bulunmadığını' ve Soylu'nun görevine devam edeceğini açıkladı.