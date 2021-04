Fatih Altaylı: Samsun’daki saldırganın kimliğini yazın açık açık “İbrahim Zarap” diye, bilsin herkes

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Samsun’da boşandığı kadını sokak ortasında öldüresiye döven İbrahim Zarap'ın isminin kodlaranarak verilmesini eleştirdi. Altaylı, "Bu arada saldırganın kimliği de İ.Z. olarak yazılıyor. Sanık diye. Sanığımı kalmış be. Her şey açık, her şey net. Suçunu da itiraf etmiş zaten. 'Tahrik etti dövdüm. Hatırlamıyorum' demiş. Saklamayın bunların adlarını." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı yazısında, "Yazın açık açık 'İbrahim Zarap' diye. Bilsin herkes. Ahmet Kural’ı, Ozan Güven’i yazıyoruz da bu insan müsveddesini mi yazmayacağız!- Herkes bilsin kim olduğunu.İbrahim Zarap’ın." ifadesini kullandı.

