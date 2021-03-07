Samsun'da erkek şiddeti; boşandığı kadını öldüresiye döven İbrahim Zarap tutuklandı

Samsun’da boşandığı kadını sokak ortasında öldüresiye döven İbrahim Zarap çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

Olay, Canik Belediyesi önünde dün gece saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Vatandaş kamerasına yansıyan olayda İbrahim Zarap, yerde baygın yatan Emriye M.’yi (25) defalarca tekmelediği görüntülendi. Kadın kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralandı. Vatandaşlar olay esnasında balkonlarına çıkarak saldırgan adama tepki gösterdi.

Olayın hemen ardından gözaltına alınan İbrahim Zarap, sabah erken saatlerde hakim karşısına çıkmak için Samsun Adliyesi’ne getirildi. Çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

"Çevredekiler beni darp etti, şikayetçi olacağım"

Olayın ardından vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen ve polis ekiplerince gözaltına alınan İbrahim Zarap emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim Zarap polise verdiği ifadede, "Kızımı teslim ederken bana, 'Sana bir daha kızı göstermeyeceğim' gibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. O yüzden böyle yaptım. Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım" dedi.

Bakanlık müdahil olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da "Samsun'da bir kadına, bir anneye, uygulanan insanlık dışı şiddet vakasının takipçisiyiz" diyerek davaya bakanlık olarak müdahil olacaklarını söyledi.

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