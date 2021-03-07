Samsun'da erkek şiddeti; bir kadın sokak ortasında çocuğunun yanında öldüresiye dövüldü!

Samsun'da bir kadın sokak ortasında bir erkek tarafından çocuğunun önünde öldüresiye dövüldü. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül , şiddet uygulayan adamın gözaltına alındığını duyururken, Samsun Kadın Dayanışması kadının hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Olay, Samsun Canik Belediye Binası'nın bahçesinde yaşanırken, bazı sosyal medya kullanıcılarının olay anında evlerinin camından çektikleri videoyu paylaşmasının ardından tepkiler yükselmeye başladı.

Görüntülerde ​kadına, küçük kızının çığlıklarına rağmen defalarca tekme atan isminin İbrahim Zarap olduğu öğrenilen adam, kendisine sözlü olarak "Ne yapıyorsun sen" diyenlere tepki gösterdi. Saldırgan erkeğin, olay sonrasında kaçmak isterken çevredekilerin müdahalesiyle karşılaştığı görüntüler paylaşılırken, şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

Eşinin saldırısı sonrasında kanlar içinde kalan ve bilincini kaybeden kadın, çağrılan ambulansla Samsun Gazi Hastanesi'ne sevk edildi. Samsun Kadın Dayanışması'ndan yapılan açıklamada "Basından aldığımız son bilgiye göre kadın arkadaşımız hayatta ve durumu iyi" denildi.

Adalet Bakanı Gül: Failin yaptığı yanına kâr kalmayacak

Olaya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, soruşturma başlatıldığını belirtirken, şahsın gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bakan Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Samsun'da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak."

Sosyal medyada büyük tepki

Videonun yayılmasının ardından sosyal medyadan büyük tepki gelirken, Twitter kullanıcıları #KadinaSiddeteHayir, #ibrahimzaraptutuklansın ve #istanbulsozlesmesiyasatir etiketlerinde yüz binlerce paylaşım yaptı.