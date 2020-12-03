Fatih Altaylı: RTÜK FETÖ’cüdür diyemem ama böyle bir kararı ancak ve ancak Türkiye’yi karalamak isteyen FETÖ’cüleri sevindirir

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun HaberTürk TV'ye verdiği beş kez program durdurma ve para cezasına ilişkin olarak, "RTÜK FETÖ’cüdür diyemem ama böyle bir kararı ancak ve ancak Türkiye’yi karalamak isteyen FETÖ’cüleri sevindirir" yorumunu yaptı.

Altaylı yazısında, "AB, RTÜK’ün keyfi ve yasalara dayanmayan uygulamalarına, Türkiye’deki basın özgürlüğüne en ağır tehditlerden biri olarak gördüğünü açıkça belirtmiş.Peki RTÜK ne yapıyor! AB Zirvesi öncesi, sanki Türkiye’yi iyiden iyiye zor duruma düşürmek istermiş gibi, ana muhalefet partisi temsilcisinin sözlerinden dolayı yayıncı kuruluşa 'gözdağı' gibi ceza veriyor." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Program yöneticisinin ısrarlı karşı çıkışına ve konuğun sözünü düzeltmesini talep etmesine rağmen en üst dereceden yayıncıya ceza veriyor. Bu kesinlikle 'Muhalefete söz verirseniz, onların sözlerinden sizi sorumlu tutarım' diyerek muhalefeti ekranlardan uzak tutma çabası olarak görülecek, öyle okunacaktır. Bu Türkiye’yi zor duruma düşürmek için alınmış bir karardır." görüşünü savundu.

Altaylı, "RTÜK FETÖ’cüdür diyemem ama böyle bir kararı ancak ve ancak Türkiye’yi karalamak isteyen FETÖ’cüleri sevindirir." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Tank Palet'in Katar'a satılmasına tepki göstererek "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" cümlesi stüdyoda gerginlik yarattı.

Habertürk TV’de yayımlanan Eren Eğilmez’in sunduğu "Gerçek Fikri Ne" adlı programa katılan Başarır, Tank Palet fabrikasının Katar’a satılmasına tepki gösterdi. Başarır, “Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış. Ben değer biçemiyorum; 20 milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerinde stüdyoda bulunan kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu Başarır’ın sözlerine tepki gösterdi. Daşdemir, “Hangi ordu satılmış” diye sorarken, Ali Mahir Başarır “Tank Palet ordu değil mi?” diye yanıt verdi.

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TIKLAYIN | CHP'li Başarır'dan "Devletin ordusu Katar’a satılmış" sözlerine ilişkin ilk açıklama

TIKLAYIN - Millî Savunma Bakanlığı: Milletin ordusuna milletin önünde hakaret edilmiştir, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını herkesin bilmesini istiyoruz