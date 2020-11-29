CHP'li Başarır'dan "Devletin ordusu Katar’a satılmış" sözlerine ilişkin ilk açıklama

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Tank Palet'in Katar'a satılmasına tepki göstererek kullandığı "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Başarır Twitter'dan yaptığı açıklamada konuşmasının başka yerlere çekildiğini ifade etti ve şunları söyledi;

"Habertürk’teki konuşmamın çok başka yerlere çekildiğini hayretle izliyorum. Benim eleştirim Tank Palet Fabrikamızın Katar’a satışına yöneliktir. Arkasındayım. Ordumuzla uzaktan yakından alakası yoktur! Ordumuzun savaş fabrikasını bir başka ülkeye satmak hainliktir. İhanettir!"

Millî Savunma Bakanlığı da CHP'li Ali Mahir Başarır'ın, Tank Palet'in Katar'a satılmasına tepki göstererek "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" sözlerine ilişkin, "Milletin ordusuna milletin önünde hakaret edilmiştir, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını herkesin bilmesini istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

TIKLAYINIZ - Millî Savunma Bakanlığı: Milletin ordusuna milletin önünde hakaret edilmiştir, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını herkesin bilmesini istiyoruz

Ne olmuştu?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Tank Palet'in Katar'a satılmasına tepki göstererek "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" cümlesi stüdyoda gerginlik yarattı.

Habertürk TV’de yayımlanan Eren Eğilmez’in sunduğu "Gerçek Fikri Ne" adlı programa katılan Başarır, Tank Palet fabrikasının Katar’a satılmasına tepki gösterdi. Başarır, “Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış. Ben değer biçemiyorum; 20 milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerinde stüdyoda bulunan kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu Başarır’ın sözlerine tepki gösterdi. Daşdemir, “Hangi ordu satılmış” diye sorarken, Ali Mahir Başarır “Tank Palet ordu değil mi?” diye yanıt verdi.

TIKLAYINIZ - CHP'li Başarır "Devletin ordusu Katar’a satılmış" dedi, stüdyoda gerginlik çıktı