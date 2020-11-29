Millî Savunma Bakanlığı: Milletin ordusuna milletin önünde hakaret edilmiştir, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını herkesin bilmesini istiyoruz

Millî Savunma Bakanlığı, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın, Tank Palet'in Katar'a satılmasına tepki göstererek "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" sözlerine ilişkin, "Milletin ordusuna milletin önünde hakaret edilmiştir, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını herkesin bilmesini istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bir televizyon programında daha önce gerekçeleri ve kapsamı defalarca açıklanmış olan bir projeden hareketle milletin ordusuna milletin önünde hakaret edilmiştir. Millî Savunma Bakanlığı; Aklın ve bilimin rehberliğinde; ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde çalışarak yerli ve millî savunma sanayi ürünleriyle teçhiz edilmiş kahraman ordumuzun niteliklerini daha da arttırmanın gayreti içindedir." denildi.

Açıklamada, "Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerleriyle, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sn. Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde görevinin başındadır. Şahsi ihtiras ve hevesleri için Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkûm edilen bu gayr-i millî dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını, konunun takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Tank Palet'in Katar'a satılmasına tepki göstererek "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" cümlesi stüdyoda gerginlik yarattı.

Habertürk TV’de yayımlanan Eren Eğilmez’in sunduğu "Gerçek Fikri Ne" adlı programa katılan Başarır, Tank Palet fabrikasının Katar’a satılmasına tepki gösterdi. Başarır, “Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış. Ben değer biçemiyorum; 20 milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerinde stüdyoda bulunan kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu Başarır’ın sözlerine tepki gösterdi. Daşdemir, “Hangi ordu satılmış” diye sorarken, Ali Mahir Başarır “Tank Palet ordu değil mi?” diye yanıt verdi.

TIKLAYIN | CHP'li Başarır "Devletin ordusu Katar’a satılmış" dedi, stüdyoda gerginlik çıktı