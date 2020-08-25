Fatih Altaylı: Fatih Portakal için "Bıraktı" demekten çok “Kaçtı” demek daha doğru olacak

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, FOX TV'den ayrılarak emekliliğini isteyen Fatih Portakal'ın son hareketini doğru bulmadığını belirtti. Altaylı, "Fatih Portakal için 'Bıraktı' demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacak" düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Bana göre Fatih Portakal doğru düzgün bir televizyoncuydu. Mesleğini meslek gibi yaptı.

İşini, etkinliğini bir 'sosyal yükselme' aracı olarak görmedi. İçe dönük bir tarzı tercih etti.

Saygıdeğer bir tavrı oldu. Ancak son hareketini doğru bulmadım. Siyasi değil ama mesleki bir misyon yüklemişti şartlar kendisine. Mesleğin haysiyetini. Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır." görüşünü savundu.

Altaylı, "Fox Haber’den gelen bilgiler, haber yönetiminin bu işten çok da rahatsız olmadığı, Portakal’ın egosundan bir süredir yaka silktikleri yolunda. Bilmiyorum. O kadar tanımam.Şimdi bizim buradan Selçuk Tepeli ile yola devam edecekler. Selçuk, benden sonra Habertürk gazetesinin yayın yönetmenliği koltuğuna oturmuş, gazete kapandıktan sonra Habertürk TV’nin yayın yönetmenliğine geçmişti.Birkaç ay önce bu görevi de bırakmış ve Habertürk TV’de sabah programında sunucu yorumcu olarak görev yapmaya başlamıştı. Şimdi daha zor bir göreve gidiyor.-Kendisine başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.

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