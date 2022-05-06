Fatih Altaylı'dan İBB'ye Nagehan Alçı tepkisi

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un "Nagehan Alçı o bölgede çok seviliyor. Biz fotoğrafın bütününe bakıyoruz" sözlerine tepki gösterdi. Altaylı, "Sevildiği bölgede esnafın dükkana sokmadığı fotoğraf çekmesine izin vermeyip kovduğu kişinin sevilmediğini bölgedeki halini çok merak ederim" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı İmamoğlu'nun aralarında Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Akif Beki, Özlem Gürses gibi gazetecilerin yer aldığı Karadeniz gezisinde çekilen fotoğrafla ilgili yapılan eleştirilere "Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir" dedi.

Ongun, Nagehan Alçı'nın gezide yer almasına karşı yapılan olumsuz yorumlara ise, "Nagehan Alçı o bölgede çok seviliyor. Biz fotoğrafın bütününe bakıyoruz" şeklinde yanıt verdi.

Murat Ongun'un bu açıklamalarına, gazeteci Fatih Altaylı sosyal medya mecrası Twitter'daki kişisel hesabından tepki gösterdi. Altaylı, "Sevildiği bölgede esnafın dükkana sokmadığı fotoğraf çekmesine izin vermeyip kovduğu kişinin sevilmediğini bölgedeki halini çok merak ederim" diye yazdı.

Ne olmuştu?

Rize’de bir esnaf HaberTürk yazarı Nagehan Alçı‘nın, işletmesinde asılı olan Che Guevara posterinin fotoğrafını çekmesine izin vermedi. Esnaf Alçı’ya “Che Guevara’dan özür dileyeceksiniz” demişti.

Rize’nin Fındıklı ilçesine bir dükkana giren HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, duvarda asılı olan Che Guevara posterini çekmek istedi. İşletme sahibi ise Alçı’ya tepki göstererek fotoğrafın çekilmesine izin vermemişti.

Nagehan Alçı, CNN TÜRK’te 2011 yılında yayınlanan “Dört Bir Taraf” programında Che Guevara için “Bu adam bir barbardır, bir yamyamdır" demişti. TELE 1 tarafından paylaşılan görüntülerde, "Özür dileyeceksiniz Che Guevara'dan. Çekmeyin, o bize ait. Bizim kültürümüzün" ifadelerini kullanan esnafa Alçı, "O dünyaya ait." ifadelerini kullanmıştı.