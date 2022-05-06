İBB'den otobüs fotoğrafı açıklaması: Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz, Nagehan Alçı oralarda çok seviliyor, fotoğrafın bütününe bakıyoruz

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, aralarında Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Akif Beki, Özlem Gürses'in de olduğu gazetecilerle çekilen Karadeniz gezisi fotoğrafı hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Kamuoyunda gündem olan fotoğraf hakkında Fox TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuşan İBB Sözcüsü Ongun, "Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir" dedi.

Ongun, Nagehan Alçı eleştirilerine yönelik de, "Nagehan Alçı o bölgede çok seviliyor. Biz fotoğrafın bütününe bakıyoruz" dedi.

Ongun, şu ifadeleri kullandı:

"Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Medyanın kendi içerisindeki tartışmalar olarak değerlendiriyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir. Biz bunu çok da önemsemiyoruz doğrusu. Biz Twitter'a bakmıyoruz.

Fotoğrafı ben istedim en son aşamada. Yazılar yazılıyordu, paylaşımlar yapılıyordu, ben biraz gazeteciler üzerinde yürüdüm. Bu bizim ilk seyahatımız değil. Bundan sonra da yapacağız. Ardahan'da bir gezi var. Aslında bu geziye Hande Fırat'ı da davet etmiştim. Eşi ile ilgi olarak bazı tartışmalar olduğu için gelemedi. Başkalarını da davet ettik, birinin tatili birinin başka bir şeyi vardı. Ben bu tartışmaları çok önemsemiyorum.

Nagehan Alçı oralarda çok seviliyor. Ben kendi başıma yapmıyorum ki, bu listeyi kendi başıma hazırlamadım. Gezi hazırlarken listeyi sayın başkana sunuyorum. Sayın başkan onay vermeseydi ben bu geziyi düzenleyebilir miydim? İmamoğlu'nun keyfi yerinde. O, bu tartışmalara bakmıyor. Biz genel fotoğrafın bütününe bakıyoruz."

Kim, ne dedi?

İBB Başkanı İmamoğlu'na söz konusu fotoğraf hakkına gelen eleştirilerden bazıları şöyle:

Ümit Özdağ: Neden Mansur Yavaş? Çünkü Türkiye’nin 2. bir Erdoğan’a ihtiyacı yok. Kumpas davalarının psikolojik harp elemanları İle yürüyenler Türkiye’yi politik cehennemden çıkaramaz. Diyarbakır’da ayrı İstanbul’da ayrı konuşan çatal dille ülkemiz krizi aşamaz. Şovmene değil, liyakate gerek var. İrfan Değirmenci: Karşı mahalleye hitap etmek ayrı, fırıldaklara paye vermek ayrı. Uzlaşmak ayrı, omurgasızlaşmak ayrı. Devran dönerken güce tapanlar da dönüyor ama neyse ki her devir hakkı savunanlar var. Mahallesinin oyunu çantada keklik gören, dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olabilir.

Mehmet Ali Güller: Nagehan Alçı‘ya neden kızıyorsunuz ki? Alçı bildiğiniz Alçı; uçağa da, gemiye de, otobüse de biner… O nedenle Nagehan Alçı‘ya değil, Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na, Alçı‘yı baştacı edenlere kızın… Alçı‘nın kendilerini hedef alan operasyonlardaki rolünü unutanlara kızın…

Timur Soykan: Nagehan Alçı‘nın kumpas davalar sürerken Fetullah Gülen’e övgüleri, Bank Asya’dan krediyle Boğaz’a nazır ev aldığı unutulacak mı yani…

Ümit Kıvanç: Nagehan Alçı’nın varlığına takılıp Ertuğrul Özkök’e takılmama ne sembolik tavırdır, heyhat! Bütün felaketimiz saklı burada. Allahtan ikisi için de “ne alâka?” diyenler çıkmış arada.

Erk Acarer: Devir değişse de Nagehan ve türevleri 180 derece dönüp aynı yeri bulacak. Galiba devir de değişmeyecek. Kendi ekseni etrafında dönecek!

Yalçın Karatepe: Bu fotoğraftaki bazı insanları görünce “ama neden” diye soruyorsanız… Çünkü sizi “zaten cepte” gördüğünden… Kıymetiniz yok!

Ali Kemal Erdem: Zaman değişir, lider değişir uçak ya da otobüste lider yanındaki gazeteci kadrosu üç aşağı beş yukarı aynı kalır. Anlaşıldı devran da pek değişmeyecek.

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat: Demek ki, Evrensel’in bu fotoğrafa denk düşmediği düşünüldü ki çağırılmadı. Kimlerin davet edildiği kadar kimlerin es geçildiği de önemli. CHP Genel Merkezi böyle bir ayrımcılık yapmıyor.

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