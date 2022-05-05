Akif Beki: İmamoğlu, cumhurbaşkanlığını muhalefet kaybederse, görevden alınıp yerine kayyum atanacağını söylemeye getirdi

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Karadeniz turunu takip ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi konusunda beklentide olmadığını belirterek, "Elbette onur ve sorumluluk duyacağını ama bir yorum yapmasının yakışık almayacağını söyledi" diye yazdı.

Beki, Ekrem İmamoğlu'na adaylık durumunda, İBB Başkanlığı'nın AKP'ye geçeceği sorusu yöneltildiğinde, "Sayın Cumhurbaşkanı aynı hafta içinde iki konuşma yaptı. Söylediği söz aynen şu; 2023 genel seçimlerinden hemen sonra İstanbul’un gerçek sahibi AK Partili olacak. 2024 demiyor. Bunu niye demiş olabilir? Cevap bulun. Ondan sonra ben öbürüne cevap vereyim" yanıtını verdiğini de köşesine taşıdı.

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