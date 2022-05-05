İsmail Saymaz: İmamoğlu, Erdoğan'ın İBB'den Beştepe'ye uzanan serüvenini yinelemek İstiyor

Halk TV yazarı, gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı Karadeniz turunda neler yaşandığını özetlediği bugünkü yazısında, “İmamoğlu, Erdoğan'ın İBB'den Beştepe'ye uzanan serüvenini yinelemek İstiyor” dedi.

Derepazarı'nda bir yurttaşın elini sıktığı İmamoğlu'na "Adaylığını koy, çekinme!" dediğini, gezi boyunca bu cümlenin yüzlerde vatandaş tarafından ifade edildiğini anlatan Saymaz, “İmamoğlu, cümleyi işittiğinde ne mi yaptı? Ya sustu. Ya da gülümsedi” dedi.

“İmamoğlu’nun ‘Ben buradayım’ demek için geziye çıktığını; kendisini PKK ile ilişkilendirerek, sokağa çıkamaz hale getirmeye çabalayan Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Partililere karşı Cumhurbaşkanı'nın memleketini gezip meydan okuduğunu; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ve altılı masaya aday adaylığını dayatarak adının masada olduğunu hatırlattığını; Yavaş'ın anketlerde arayı açmasına karşılık sokaktaki karşılığını gösterdiğini” söyleyen Saymaz, “İmamoğlu, Erdoğan'ın İBB'den Beştepe'ye uzanan serüvenini yinelemek İstiyor” görüşünü ifade etti.

“Fakat Erdoğan yola çıkarken, arkasında inanmış dava adamları vardı. İmamoğlu'nun çevresinde ise profesyonel çalışanlar ve hemşerileri var” karşılaştırması yapan Saymaz, “CHP örgütleri ile belediyelerin katkıları olmasa buluşmaları gerçekleştiremezdi. İmamoğlu, CHP'li başkan olduğu için böyle karşılandı. CHP'ye rağmen yola çıkarsa… Ya da CHP Genel Merkezi, desteğini geri çekerse sokak boşalır. İmamoğlu, ancak partisi karar kılırsa aday olabilir. Aksi ihtimal, mümkün ve gerçekçi görünmüyor” görüşünü aktardı.

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