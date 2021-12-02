Fatih Altaylı: Ankara kulislerinden gelen bilgiler, Saray’ın Elvan’ın yerine ilk tercihinin Nureddin Nebati olmadığını söylüyor

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, “görevden affını” isteyen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yerine atanan yardımcısı Nureddin Nebati'nin ilk tercih olmadığını, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan’ın olduğunu yazdı.

Altaylı, "Ankara kulislerinden gelen bilgiler, Saray’ın Elvan’ın yerine ilk tercihinin Nureddin Nebati olmadığını söylüyor. Bu görev için düşünülen ilk isim son zamanların kamuda popüler profesörü Erişah Arıcan" dedi.

Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversiteden, Varlık Fonu’na kadar pek çok kamu görevini aynı anda yürüten Arıcan’ın Saray’da çok popüler olduğu bilinmeyen bir şey değil. Bu popülarite, bu dönemde bir de 'Bakanlık' ile taçlandırılmak istenmiş. Erişah Hanım’a Hazine ve Maliye Bakanlığı defalarca ve de ısrarla önerilmiş. Hatta bu konuda epey bir ısrara maruz kalmış.

Ancak Nuh demiş peygamber dememiş. Bakanlık görevini kabul etmemiş.

Ve görev Nureddin Nebati’ye kalmış. Hayırlı olsun:)))"

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Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Erişah Arıcan, aynı zamanda eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın doktora tezi danışmanıydı. Son dönemde Erişah Arıcan’ın Külliye’nin ekonomiyle ilgili kararlarında ağırlığının arttığı da ifade ediliyor.