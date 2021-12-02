Lütfi Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinde 1 yıl kalabildi, ‘görevden affını’ istedi, yerine Nureddin Nebati atandı!

T24 Haber Merkezi
Haftalardır görevden alınacağı konuşulan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan “görevden affını” istedi, yerine Nureddin Nebati atandı. 8 Kasım 2020'de, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın "At izi it izine karıştı" açıklamasıyla istifa ettiği Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Elvan, döviz kuru ve faiz krizinin yaşandığı süreçte bu görevde bir yıl kalabildi. Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, “görevden affını isteyen ve af talebinin kabul edildiği” açıklanan Lütfi Elvan'ın yerine, Berat Albayrak'a yakınlığıyla bilinen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati atandı.
Muhafazakâr iş dünyasının örgütü MÜSİAD'ın Yüksek İstişare Heyeti üyesi olan ve 4. Olağan Kongre'de AKP MKYK üyeliğine seçildikten sonra AKP Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Nebati, ENSAR, TÜGVA, ÖNDER'in de aralarında bulunduğu vakıf ve derneklerin üyesi. Erdoğan'ın 17 Kasım Çarşamba günü toplanan AKP TBMM Grubu toplantısında "Faizi savunanla beraber olmam, olamam" sözleriyle hedef aldığı konuşulan Lütfi Elvan'ın yerine getirilen Nebati, faiz indirimini savunan görüşleriyle de biliniyor. Lütfi Elvan, eski Merkez Bankası Başkanı ve İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın 19 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, "Sizleri bu gece 00.00'dan sonra teyakkuza davet ediyorum, Rwesmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şey olabilir; olduğu zaman da Türk Lirası'nın üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz" demesinden iki hafta sonra kabinedekki görevinden alınmış oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kabine revizyonunun ardından Twitter'daki Hazine ve Maliye Bakanı unvanını kaldıran Elvan, Erdoğan'ın konuşmasının videosunu paylaştı.
Nureddin Nebati kimdir?
Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa Viranşehir'de doğdu.
Siyaset Bilimi Uzmanı; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.
Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı.
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora ünvanını aldı.
İş Adamı, Tekstil işiyle uğraştı. Akaryakıt istasyonu işletmeciliği yaptı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu. Halen MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesidir. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Ensar,Tügva,Önder,Utesav Üyeliği devam etmektedir.AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak 2014-2015 yılları AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi.Orta düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babasıdır.
Nebati Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.
Kütahyalı: Bu dönemde kamu bankaları uygun faizle kredi vermek konusunda rahat olacaktır
Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Twitter paylaşımında, Berat Albayrak dönemini işaret ederek, "Lütfi Elvan’ın yerine Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın yardımcısı Nurettin Nebati oldu. Bu dönemde kamu bankaları uygun faizle kredi vermek konusunda rahat olacaktır. Elvan, kamu bankalarının kredi politikalarını aşırı sıkıyordu. Bu değişimin özü kredi genişlemesiyle alakalıdır." ifadelerini kullandı.
İyi Partili Yılmaz işaret etmişti
İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, Twitter hesabından 19 Kasım'da bir açıklama yaparak, "Ben sizleri bugün cuma dolayısıyla bu gece 12.00’den sonra teyakkuza davet ediyorum, Resmi Gazete’yi takip etmenizi tavsiye ediyorum" demişti.
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