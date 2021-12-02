Lütfi Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinde 1 yıl kalabildi, ‘görevden affını’ istedi, yerine Nureddin Nebati atandı!

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Haftalardır görevden alınacağı konuşulan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan “görevden affını” istedi, yerine Nureddin Nebati atandı. 8 Kasım 2020'de, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın "At izi it izine karıştı" açıklamasıyla istifa ettiği Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Elvan, döviz kuru ve faiz krizinin yaşandığı süreçte bu görevde bir yıl kalabildi. Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, “görevden affını isteyen ve af talebinin kabul edildiği” açıklanan Lütfi Elvan'ın yerine, Berat Albayrak'a yakınlığıyla bilinen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati atandı.

Muhafazakâr iş dünyasının örgütü MÜSİAD'ın Yüksek İstişare Heyeti üyesi olan ve 4. Olağan Kongre'de AKP MKYK üyeliğine seçildikten sonra AKP Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Nebati, ENSAR, TÜGVA, ÖNDER'in de aralarında bulunduğu vakıf ve derneklerin üyesi. Erdoğan'ın 17 Kasım Çarşamba günü toplanan AKP TBMM Grubu toplantısında "Faizi savunanla beraber olmam, olamam" sözleriyle hedef aldığı konuşulan Lütfi Elvan'ın yerine getirilen Nebati, faiz indirimini savunan görüşleriyle de biliniyor. Lütfi Elvan, eski Merkez Bankası Başkanı ve İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın 19 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, "Sizleri bu gece 00.00'dan sonra teyakkuza davet ediyorum, Rwesmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şey olabilir; olduğu zaman da Türk Lirası'nın üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz" demesinden iki hafta sonra kabinedekki görevinden alınmış oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kabine revizyonunun ardından Twitter'daki Hazine ve Maliye Bakanı unvanını kaldıran Elvan, Erdoğan'ın konuşmasının videosunu paylaştı.

Nureddin Nebati kimdir?