Lütfi Elvan döneminde faiz ve kurda hangi gelişmeler yaşandı?

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Faizi savunanla beraber olmam olamam" diyerek üstü kapalı bir şekilde eleştirdiği Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevden ayrıldı.

Bir yıldır Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı sürdüren Elvan döneminde Merkez Bankası'nın faiz kararları sıkça gündem olmuştu. Elvan'dan 3 gün önce Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Naci Ağbal döneminde üst üste politika faizinde artış olmuştu. Fiyat istikrarına vurgu yapılan Ağbal döneminde dolar/TL 8,00 seviyesinden 6,90'lara kadar gerilemişti. 18 Mart 2021'deki Para Politikası Kurulu toplantısında beklentilerin üzerinde 200 baz puan artış yapılarak politika faizinin yüzde 19'a çıkarılmasıyla Ağbal görevden alınmıştı.

Ağbal'ın ardından Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Şahap Kavcıoğlu döneminde Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapacağı beklentisi oluşmuştu. Kavcıoğlu dönemindeki ilk faiz artırımı eylül ayında 100 baz olarak yapılmıştı. Ekim ayında gelen 200 baz puan ve kasım ayında gelen 100 baz puanlık indirimin ardından dolar/TL üstü üste en yüksek seviyesini aşmıştı.

Ağbal, Merkez Bankası'nın yaptığı son faiz indirimi öncesi "Enflasyonda maalesef istediğimiz seviyede değiliz" demişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Merkez Bankası'ndan faiz indirimini durdurmasını istediği de iddia edilmişti.

Erdoğan, AKP'nin son grup toplantısında "Faizi savunanla beraber olmam olamam" demiş, Erdoğan'ın konuşmasını salondaki bütün milletvekilleri alkışlarken, Lütfi Elvan'ın Erdoğan'ı alkışlamadığı görülmüştü.

Elvan döneminde 2020 yılının kasım ayından, 2021 yılının mart ayına kadar düşme eğilimi gösteren dolar/TL, mart ayının ardından yükselişe geçmişti. Özellikle Naci Ağbal'ın görevden alınmasından bu yana dolar/TL'deki artış oranı yüzde 56'yı buldu.

1962'de Karaman'da doğan Lütfi Elvan, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitirdi. İngiltere'de Leeds Üniversitesinde maden ve yöneylem araştırması alanında, ABD'de Delaware Üniversitesinde ekonomi dalında yüksek lisanslarını yaptı.

Etibank'ta yüksek mühendis olarak göreve başladı. DPT'de planlama uzman yardımcısı, uzmanı, Kalkınmada Öncelikli Yöreler Daire Başkanlığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ayrıca, OECD Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcılığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak görev yaptı.

23. dönemde Karaman milletvekili seçildi. 23. dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı, Türkiye Macaristan Dostluk Grubu Başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulundu. 24. dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı oldu.

7 Haziran 2015 genel seçimlerinde, Antalya milletvekili seçildi.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde, Mersin milletvekili seçildi.

64. hükümette Reformlardan Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak kabinede yer aldı.

65. hükümette Kalkınma Bakanı olarak kabinedeki görevine devam etti.

AKP 27. dönem Mersin Milletvekili olarak bir kez daha TBMM'ye giren Elvan, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini de sürdürüyordu.

Elvan, 10 Kasım 2020'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'tan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanmıştı.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Elvan, evli ve 2 çocuk babasıdır.