Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Nureddin Nebati'nin Fethullah Gülen'le Pensilvanya fotoğrafı tekrar gündemde

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifa eden Berat Albayrak’ın yerine atanan Lütfi Elvan’ın bu görevde bir yıl kalmasının ardından bakanlığa atanan Nureddin Nebati’inin, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 1 numaralı sanığı olarak aranan ve gıyabında yargılanan Fethullah Gülen’le Pensilvanya’da çektirdiği fotoğraf tekrar gündem oldu.

Berat Albayrak’ın 8 Kasım 2020’de “At izi it izine karıştı, Cenabı Allah sonumuzu hayreylesin” diyerek Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifa etmesinin ardından, Nureddin Nebati dışındaki iki bakan yardımcısı da görevden alınmıştı. Aynı zamanda Erdoğan’ın damadı olan Albayrak’a yakınlığıyla bilinen ve dün gece Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanan Nureddin Nebati, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti ile ÖNDER, ENSAR ve TÜGVA’nın da aralarında bulunduğu vakıf ve derneklere üyeliğiyle de biliniyor. AKP’nin 4. Olağan Kongresi’nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine seçilen ve daha sonra AKP genel Başkan Yardımcılığı’na getirilen Nebati, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olduğu dönemde Pensilvanya’da ziyaret ettiği Fethullah Gülen’le birlikte yer aldığı fotoğrafla tartışma konusu olmuştu. Gülen cemaati itirafçısı Nurettin Veren’le tartışmaya giren Nureddin Nebati, 2. Uluslararası İslam İşbirliği Kongresi’nde, “İslam ümmetinin tespih taneleri gibi dağıldığı” yolundaki görüşlere atıf yaparak, şunları söylemişti:

“Tespih gibi dağılanları toparlayacak bir şeye ihtiyaç var. O da imamedir. İmameyi de bu ülke, bu ümmete hediye etti, Recep Tayyip Erdoğan. İmamımız var, bunları toparlayacak güçlü bir Türkiye var. Bizim için çok önemli ümmetin duası var. Ümmetin duası üzerimizde, ‘Allah Türkiye’yi, Recep Tayyip Erdoğan’ı korusun diye her an, her yerde dualar, hüzünle, gözyaşıyla Allah’a yalvararak secdede dua ediyorlar bize. O zaman bize büyük bir sorumluluk düşüyor. Öncülük yapmak. Ve bu öncülüğü yaparken de bütün Müslüman ülkelerin kol kola girmesini sağlayacak adımları atmak ve attırmak için her türlü imkânı sağlamak. Türkiye Cumhuriyeti bu konuda gerekeni yapıyor. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. O gereken her şeyi yapıyor ve Allah’a tevekkül ediyor, milletine güveniyor, ümmetine güveniyor. Sırtını Allah’a, dayayana gücü yetecek kimse var mı? Sırtını millete dayayana, ne kadar çok hain çıkarsa çıksın karşı çıkacak kimse var mı?”

