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Kültür-Sanat

Fatih Akın'ın 1915'i konu alan filmi 'The Cut' vizyona giriyor

Fatih Akın'ın 1915'i anlattığı film 5 Aralık'ta 20 kopyayla gösterime girecek

28 Kasım 2014 12:02

Yönetmen Fatih Akın’ın 1915 olaylarını anlattığı “Kesik - The Cut” isimli yeni filmi 5 Aralık Cuma günü gösterime girecek. Filmin Türkiye yapımcısı, Anka Film’in sahibi Ali Akdeniz’den alınan bilgiye göre, yapım yaklaşık 20 kopyayla, başta büyükşehirler olmak üzere, Türkiye genelinde izlenebilecek.

Aslı Uluşahin’in Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, gösterimde olacağı illerin ve dağılımın önümüzdeki günlerde netleşeceğini söyleyen Akdeniz, film 33 mm. yerine dijital kopya olduğu için uygun sinema sayısının da sınırlılığından söz etti.

Konu hakkında görüşü alınan sinema eleştirmeni Alper Turgut ise 20 kopyanın çok az olduğu kanısında. Bu durumda filmin birçok kente gidemeyeceğini belirten Turgut, “Hassas bir konudan, Ermeni sorunundan söz ediyoruz. Tepkiden çekiniyor olabilirler. Çünkü burası yakın dönemde Hrant Dink’in katledildiği bir ülke” dedi.

Alper Turgut ayrıca, "filmin uluslararası festivallerdeki haliyle mi, yoksa Türkiye için yapılan ayrı bir kurguyla mı gösterime gireceği" sorusunu yöneltti. Ali Akdeniz ise "filmin herhangi bir değişime, kısıtlamaya uğramadan sergileneceğini" aktardı.

Oscarlı yönetmen Martin Scorsese’in övgü dolu sözlerle bahsettiği film, ilkgösterimini Venedik’te yapmıştı. Ardından Filmekimi programında görünmesine karşın son anda gösterimden çıkarılmıştı. Filmde Tahar Rahim, Simon Abkarian, Hindi Zahra, Kevork Malikyan, Lara Heller ve Bartu Küçükçağlayan yer alıyor.

 

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