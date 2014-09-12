Fatih Akın'ın Ermeni katliamını konu alan filmi 'The Cut' Filmekimi programından geri çekildi

Fatih Akın'ın yeni filmi 'The Cut'ın (Kesik) Türkiye’de sonbaharda vizyona girmesi beklenirken, daha önce ilk kez Filmekimi’nde gösterileceği belirtilen filmin, programdan çıkarıldığı ortaya çıktı. İKSV yetkilileri kararın politik olmadığını, filmin yurtdışı dağıtımcılarının talebi üzerine alındığını söyledi. İKSV’den alınan bilgiye göre, filmin yurtdışı dağıtımcılarının 'vizyon stratejisi' nedeniyle böyle bir karar alındı. Filmin Türkiye'deki dağıtımcısı Anka Film ise, 'The Cut'ın programdan çıkarılmasının nedeninin vizyon tarihinin Aralık ayına ertelenmesi olduğunu açıkladı.

Yönetmen Fatih Akın’ın Ermeni katliamı sırasında Mardin'de ailesini kaybeden Ermeni demircinin hikâyesini anlattığı yeni filmi “The Cut”ın (Kesik) Türk sinemalarında sonbaharda gösterilmesi bekleniyor.

31 Ağustos’ta Venedik Film Festivali’nde prömiyeri yapılan The Cut’ın Türkiye’de ilk defa 11-17 Ekim 2014’te düzenlenecek Filmekimi’nde gösterileceği belirtilmişti. Organizasyonun resmi Facebook sayfasında yapılan bir paylaşımda da filmin Filmekimi’nde gösterileceği duyurulmuştu.

İKSV: Karar politik değil

Ancak daha sonra ‘The Cut’ın Filmekimi’nin programından çıkarıldığı ortaya çıktı. T24’e konuşan İKSV yetkilileri, ‘The Cut’ın Filmekimi’nde gösterilmeyeceğini doğrulayarak, kararın filmin Almanya’daki yurtdışı dağıtımcıları tarafından alındığını söyledi.

İKSV yetkilileri, yurtdışı dağıtımcılarının filmin gösterilmemesi talebine gerekçesinin 'vizyon stratejisi' olduğunu belirtti. İKSV yetkilileri, kararın politik olmadığını iddia etti.

Anka Film: Vizyon tarihi ertelendi

Öte yandan filmin Türkiye’deki dağıtımcısı Anka Film’den yapılan açıklamada, ‘The Cut’ın programdan çıkarılmasının nedeninin vizyon tarihinin Aralık ayına ertelenmesi olduğu belirtildi.

Anka Film’den yapılan açıklama şöyle:

Değerli Basın Mensupları,

Fatih Akın’ın 17 Ekim’de vizyona girmesi planlanan The Cut filminin prömiyeri 11-17 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Filmekimi’nde yapılacaktı. The Cut filminin vizyon tarihinin Aralık ayına ertelenmesi sebebiyle filmin prömiyeri ile vizyon tarihi arasında yaklaşık 2 aylık bir süre olmasından dolayı, dağıtımcı şirket ile birlikte filmin Filmekimi’ndeki gösterimini iptal etme kararı aldık. Tüm Filmekimi izleyici ve ekibinden özür dileriz. Aralık ayında görüşmek üzere.

Anka Film adına;

Ali Akdeniz