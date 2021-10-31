Faruk Bildirici: Yeni Şafak'taki "Küstahlığa cılız tepki" haberi, Akşener ve vatandaşa haksızlık

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Yeni Şafak’ın "Küstahlığa cılız tepki" haberine ilişkin olarak, “Haber baştan sona hüküm dolu, yanlı ve adalet duygusu yitik. 'Kürdistan' diyen vatandaş 'suç kaydı', 'istihbari bilgi' gibi şüpheli verilerle suçlu gösterilmiş" değerlendirmesini yaptı.

Bildirici, farukbildirici.com'da kaleme aldığı yazıda, "Elbette Akşener’i tepkisiz, onunla konuşan esnafı “suçlu” göstermeyi hedefleyen haberden sadece altında imzası olan muhabir sorumlu tutulamaz. Asıl sorun Yeni Şafak gazetesinin izlediği iktidar yanlısı tavrın haberlere de hakim olmasında. Yeni Şafak’ın bu çizgisinin sonucu olan “Küstahlığa cılız cevap” haberi de taraflı, hedef gösteren ve gazetecilik etik ilkelerine aykırı bir haber. Somut verilere karşı bile nesnel bakılamamış, adalet duygusu yitirilmiş. En önemlisi de ifade özgürlüğü hedef alınmış bu haberle." düşüncesini dile getirdi.

Bildirici şu ifadeleri kullandı:

"Beğenirsiniz ya da yanlış bulursunuz ama neticede bir vatandaş düşüncesini dile getirmiş. Suçu övmediği, şiddet içermediği sürece ifade özgürlüğünü desteklemek gerekir. “Vay Kürdistan” dedi diye yüklenmek yerine itirazınızı yazar, eleştirir, tartışırsınız. Ne yani, bir vatandaş bir siyasi parti genel başkanıyla rahatça konuşamasın, görüşlerini ifade etmesin mi? Fikirler baskıyla değişmeyeceği gibi yasakçılığa da gazetecilik denemez."

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