Diyarbakır Barosu'ndan Akşener'e "Burası Kürdistan" diyen esnafın gözaltına alınmasına tepki

Diyarbakır Barosu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde "bulunduğunuz yer Kürdistan'dır" ifadesini kullandığı için Cemil Taşkesen adlı esnaf hakkında Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatılmasına karşı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kürt kimliği, dili, coğrafyası kapsamında Kürdistan tanımlamasının suç olarak nitelendirilmesi ve soruşturmaya konu edilmesini kabul etmiyoruz" denildi.

Taşkesen, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, Kürdistan inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu Kürdistan inkar ediliyor" ifadelerini kullanmış ve polis ekipleri bugün soruşturma kapsamında Taşkesen'i adresinde gözaltına almıştı.

TIKLAYIN | Meral Akşener'in Siirt ziyaretinde "Burası Kürdistan" diyen esnaf gözaltına alındı