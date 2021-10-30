AKP MKYK üyesi Abdurrahman Kurt'tan 'Kürdistan' gözaltısına tepki

AKP MKYK Üyesi Kurt, İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in Siirt ziyaretinde “Burası Kürdistan” diyen Cemil Taşkesen'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Medyascope'tan Ferit Aslan'a konuşan Abdurrahman Kurt, söz konusu diyalogda bir suç unsuru olmadığını, insanların şiddete çağrı yapmadıkça, şiddeti övmedikçe ve içerisinde şiddet olmadıkça her şeyi konuşması ve düşüncelerini dile getirmesi gerektiğini söyledi.

Taşkesen'in medeni bir şekilde düşüncesini dile getirdiğini belirten Kurt, "Hemen ardından gece yarısı operasyon ile gözaltına alınması doğru bulmuyorum. Bununla ne yapılmak isteniyor, bunu sormak istiyorum. Herkes konuşmalıdır, düşüncesini rahatlıkla şiddet olmadığı ve şiddeti övmediği sürece dile getirmelidir. İnsanları konuşturmazsanız terörü teşvik edersiniz diye konuştu.