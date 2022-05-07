Faruk Bildirici: TGRT, Ümit Özdağ'a cevap hakkını kullandırmalı

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hakaretleri üzerine TGRT'nin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a cevap hakkı kullandırması gerektiğini belirtti. Bildirici, program sırasında Soylu'nun Özdağ'ın yanıtından bir cümle bile okunmasına izin vermediğini belirterek, sunucu Ercan Gürses'in de ağır hakaretlere sessiz kaldığını dile getirdi.

Bildirici, Soylu'nun Özdağ'a “Hayvandan aşağı”, “haysiyetsiz” gibi hakaretler etmesi sonrası programın sunucusu Ercan Gürses'in "hakaretlerin havada uçuşması doğalmış gibi başka bir soruya geçtiğini" belirtti.

Bildirici, "Bir programın yöneticisi, programı sunan kişidir. Cevap hakkının kullanılmasına da o karar verir, hakaretlere de izin vermez. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Ercan Gürses de en azından Süleyman Soylu’nun hakaret ve aşağılamalarına itiraz etmeli, en azından katılmadığını ifade etmeliydi. Bu açıdan hatalı…" ifadelerini kullandı.

Bildirici'nin "Televizyonda hakaret serbest mi?" başlıklı yazısının bir bölümü şöyle:

"Ercan Gürses, program sırasında Ümit Özdağ’ın mesajını okuyabilse cevap hakkı kullanımı açısından iyi bir örnek olacaktı.

Ama mesajı okunamadığı için Ümit Özdağ cevap hakkını kullanamamış oldu. Bu durumda TGRT Haber ve Ercan Gürses, ağır iddia ve hakaretlere yanıtını ya izleyen bir programda okumalı ya da Ümit Özdağ’ı bir programa davet ederek yanıt vermesini sağlamalı.

Ümit Özdağ’ın, Suriyeli sığınmacılara karşı ayrımcı görüşler savunuyor olması cevap hakkını ortadan kaldırmaz. Kaldı ki, ayrımcı görüşleri izleyiciye aktarılmadan cevap hakkını kullanması sağlanabilir. Bir siyasi partinin genel başkanı olarak görüşlerini açıklaması, nefret söyleminde bulunmadığı ve hakaret etmediği sürece engellenmemeli…

Sığınmacı sorununu görmezden gelmek yerine tartışmakta, konuşmakta yarar var. Elbette bu noktaya nasıl gelindiğini unutmadan, hakaret etmeden, sığınmış insanları düşmanlaştırmadan…"

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki gün önce TGRT Haber canlı yayınında, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ı sığınmacılarla ilgili söylemleri üzerinden eleştirmişti. Soylu, Sessiz İstila belgesiyle ilgili, "Bir yalandır ve bunu ortaya koyup bunu sosyal medya üzerinden toplumu tahrik eden ve direkt hükümeti hedef alan saldırı ile karşı karşıyayız. Ümit Özdağ'ın yaptığı Soros taktiğidir" demişti.

Bu sözlerin üzerine sunucu, Ümit Özdağ’ın yayına bağlanmak istediğini söylemişti. Soylu ise buna karşı çıkarak, "Hiç adam yerine koymam. Kabul etmem; bunun söylerseniz toplantıyı terk ederim. Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır. Bu kadar basit. Adam yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" diye konuşmuştu.

TIKLAYIN - Soylu'dan Özdağ'a: Adam yerine koymam, hayvandan aşağı biridir

TIKLAYIN - İçişleri Bakanlığı'na yürümesi polislerce engellenen Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya: Bu görevin bittiği zaman tutuklanacaksın, sen cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin