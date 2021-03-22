Faruk Bildirici: Savcılık yazısında bile grup içerisinden "Biji Serok Apo” sloganı atıldığı öne sürülürken, Sabah gazetesi Gergerlioğlu’nun slogan attığını yazabiliyor!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Sabah gazetesinin HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin haberde, Gergerlioğlu'nun slogan attığının yazıldığını belirtti. Bildirici savcılık yazısında da Gergerlioğlu'nun slogan attığına dair ifade kullanılmadığını da hatırlattı.

Bildirici, "Savcılık yazısında bile 'grup içerisinden ‘Biji Serok Apo' sloganı atıldığı öne sürülürken, Sabah gazetesi Gergerlioğlu’nun slogan attığını yazabiliyor! Üstelik o görüntülerin eski olduğu ortaya konulmuş, Gergerlioğlu ve TBMM’de bulunmasıyla ilgisi olmadığı açığa çıkmışken.." paylaşımını yaptı.

Sabah gazetesinde Dilhan Dumanoğlu imzalı haberde şunlar kaydedildi:

"TBMM’de yargı kararının okunmasının ardından milletvekilliği düşürülen ve dün gözaltına alınarak Meclis’ten çıkarılan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Gergerlioğlu’nun Meclis binasından ayrılmaması ve kendisi ile birlikte yürüyen grupla ‘Biji serok Apo’ sloganları atması üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dün bir açıklama yaptı. Açıklamada Gergerlioğlu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesinin alındığı ardından serbest bırakıldığı ifade edildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM’yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği, hukuk dahilinde yapılır ve yapılmıştır” dedi."

Savcılık yazısında ne denmişti?

Savcılık yazısında, Gergerlioğlu’nun HDP parti grup katında yürüyerek çıkarken beraberinde bulunan kişilerdeki grup içerisinden ‘Biji Serok Apo’ sloganı atıldığı öne sürülmüştü.

HDP'den video ile yalanlama

Savcılığın sözünü ettiği anlara ilişkin görüntüleri Twitter hesabından paylaşan HDP, "Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Genel Kurul'dan ayrılıp grup salonunda nöbete başlama anının görüntüleri bunlar... Savcının yalanı bir saat bile sürmedi. Yazık ki Meclis Başkanı da açıklamasında aynı yalanı referans göstermiş!" paylaşımını yaptı.

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