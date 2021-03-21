Savcılık 'Biji serok Apo' sloganları atıldığını iddia etti; HDP görüntüleri paylaştı: "Savcının yalanı bir saat bile sürmedi"

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasının gerekçesinde savcılığın iddialarını reddederek "Savcının yalanı bir saat bile sürmedi" dedi.

Savcılık Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği gözaltı kararında "Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 01.03.2021 günü milletvekilliği düşürüldükten sonra saat 19.25'te Meclis Genel Kurulu salonundan çıkarak basın mensuplarına demeç vererek ikinci katta bulunan HDP parti grubuna katına yürüyerek çıkarken beraberinde bulunan kişiler de dahil olmak üzere grup içerisinden 'Biji serok Apo' sloganlarının atıldığı" iddia ederek 'terör örgütü propagandası' yapıldığını öne sürdü.

Savcılığın sözünü ettiği anlara ilişkin görüntüleri Twitter hesabından paylaşan HDP, "Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Genel Kurul'dan ayrılıp grup salonunda nöbete başlama anının görüntüleri bunlar... Savcının yalanı bir saat bile sürmedi. Yazık ki Meclis Başkanı da açıklamasında aynı yalanı referans göstermiş!" dedi.

T24'e konuşan HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz da savcılığın açıklamasına bahis olan görüntülerin 2016 yılına ait olduğunu belirterek ''Büyük bir yalanla karşı karşıyayız. Ki buna Meclis Başkanı da (Mustafa Şentop) katıldı'' dedi.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu da yaptığı bir paylaşım ile HDP'ye destek verdi. Yeneroğlu da görüntülerin 2016'ya ait olduğunu belirterek Gergerlioğlu ile alakasız olduğunu dile getirdi.

Yeneroğlu şunları yazdı;

''Her zaman ve her şartta hakikat yargı mensuplarının onurudur. Bir savcı ne şartta olursa olsun, hakikatin dışına çıkamaz! Çıkınca adalet değil, zulüm dağıtır. Bu görüntüler 3.5.2016'ya ait. Sn. Gergerlioğlu ile alakasız. Yalan üzerine gözaltı zulümdür!''

Ne olmuştu?

Gergerlioğlu’nun milletvekilliği, 18 Mart’ta aldığı ceza TBMM Genel Kurulu’ndan okunarak düşürülmüştü. Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi kendisi halkında karar verene kadar TBMM’de eylem yapacağını açıklamıştı ve Genel Kurul salonunu terk etmemişti.

​Aynı akşam HDP’ye kapatma davası açılması kararı sonrası eylemine HDP grup katında devam etme kararı almıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gergerlioğlu’nun eyleminin sona erdirilmesi ve Meclis’ten çıkarılması gerektiğini açıklamıştı.

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