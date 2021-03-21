T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun "Adalet Nöbeti"nin beşinci gününde Meclis'te gözaltına alındığı anlar

Kıyafetlerini giymesine izin verilmedi

21 Mart 2021 09:12

TBMM'de nöbetini sürdüren HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu sabah saatlerinde uyuduğu odadan tuvalete gittiği sırada Meclis’te çok sayıda polis tarafından gözaltına alındı. Gergerlioğlu, “Biz bu görüntüleri 90’larda da gördük” dedi. Gergerlioğlu'nun namazını kılmasına ve kıyafetlerinin değiştirilmesi izin verilmedi.

Milletvekilliği düşürüldükten sonra TBMM'de Adalet Nöbetine başlayan Ömer Faruk Gergerlioğlu,  saat 06.30 sularında polis tarafından gözaltına alındı. Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anlar böyle görüntülendi. 

TIKLAYIN - Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Adalet Nöbeti"nin beşinci gününde Meclis'te gözaltına alındı, kıyafetlerini giymesine izin verilmedi
TIKLAYIN - TBMM Başkanı’ndan “Gergerlioğlu” açıklaması: Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM’yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz
gergerlioğluhdpmeclisgözaltıinsan hakları

Diğer Videolar

Canlı yayında başına poşet geçirerek 'tam kapanma'daki durumu protesto etti

Yol kenarında kadına şiddet uygulayan adam, kendisini görüntüleyen şoförün üzerine yürüdü

Belçika'da 7 aydır devam eden koronavirüs tedbirleri kaldırıldı; binlerce kişi kutlama için sokaklara döküldü

Kılıçdaroğlu: Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeye mesafe koyacağız, paralarını ödemeyeceğiz; bizden bir banka kredi verirse günü geldiğinde o da görür!

Geçinemediğini belirten vatandaş: Ülkeyi CHP yönetmiyor; Erdoğan sabah akşam CHP’yi hedef almayı bıraksın gelsin bize baksın

Sedat Peker'den üçüncü video: "Derin devletçiler, Pelikancılar bir tripoda bir kameraya yenileceksiniz"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker'den ikinci video: "Mehmet Ağar'ın oğlunu tecavüzden şikâyet eden...

Hadi Özışık: Aldığım bilgiye göre Sayın Erdoğan videoya çok sert...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın tutuklanması için sosyal medyada kampanya başlatıldı...

Gazeteci Melis Alphan'dan 'genelge' tepkisi: Seks mi yasak, yoksa korunmak...

Nagehan Alçı: Artık AK Parti’nin içi fitne-fesat dolu bir kaynayan...

Fatih Altaylı: Sabah sabah telefonum çaldı, baktım arayan Acun Ilıcalı...

Erdoğan'dan "normalleşme takvimi" açıklaması...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker'den ikinci video: "Mehmet Ağar'ın oğlunu tecavüzden şikâyet eden...

Hadi Özışık: Aldığım bilgiye göre Sayın Erdoğan videoya çok sert...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24