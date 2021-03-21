Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun "Adalet Nöbeti"nin beşinci gününde Meclis'te gözaltına alındığı anlar

TBMM'de nöbetini sürdüren HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu sabah saatlerinde uyuduğu odadan tuvalete gittiği sırada Meclis’te çok sayıda polis tarafından gözaltına alındı. Gergerlioğlu, “Biz bu görüntüleri 90’larda da gördük” dedi. Gergerlioğlu'nun namazını kılmasına ve kıyafetlerinin değiştirilmesi izin verilmedi.

Milletvekilliği düşürüldükten sonra TBMM'de Adalet Nöbetine başlayan Ömer Faruk Gergerlioğlu, saat 06.30 sularında polis tarafından gözaltına alındı. Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anlar böyle görüntülendi.